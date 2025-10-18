قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محكمة أمريكية نمنع شركة إسرائيلية من تثبيت برامج تجسس على واتساب
التشكيل المتوقع للاهلي أمام ايجل نوار في دوري أبطال افريقيا
مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟
3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء
ترقّب أهلاوي لظهور ييس توروب الأول في مواجهة إيجل نوار البوروندي
نادي نجيب: حالة هدوء في سوق الذهب تعود لجني الأرباح
حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين.. الإفتاء تجيب
واشنطن وبكين تبحثان عدداً من القضايا الاقتصادية والتجارية الهامة
البيت الأبيض: فجر جديد بالشرق الأوسط نأمل أن يتحقق مثله بين روسيا وأوكرانيا
لماذا نقرأ آية الكرسي بعد الصلاة؟.. الرسول أوصى بها لـ 10 أسباب
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 18-10-2025
كيف يتحول الذكاء الاصطناعي إلى خطر يهدد المستخدمين؟.. متخصص يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بمظهر رياضي عائلي.. مواصفات لينكون نافيجيتور 2025 الجديدة

صبري طلبه

كشفت لينكون عن الجيل الجديد من نافيجيتور 2025، تنطلق ضمن عالم سيارات الـ SUV الفاخرة، حيث تجمع بين التصميم العصري، والتقنيات المتقدمة، مع مقصورة كبيرة الحجم تتسم بالرحابة، إلى جانب عناصر الرفاهية والحماية.

تقدم لينكون نافيجيتور الجديدة ملامح تصميمية توازن بين الحداثة والقوة، واجهتها الأمامية ترتكز على شبك من ألومنيوم الساتان، يندمج بسلاسة مع شريط إضاءة يمتد أفقياً عبر شعار لينكون، وفي الخلف، يضيف الباب المقسوم طابعاً عمليًا يسهل الوصول ويوفر نقطة جلوس مثالية خلال التوقفات في الرحلات أو التخييم.

لينكون نافيجيتور 2025

تأتي السيارة بعجلات قياسها 22 إنشًا بتصاميم خاصة بكل فئة، من الكروم الداكن في فئة Reserve إلى الأسود اللامع في فئة  Presidential، مع مصابيح أمامية بتقنية البكسل الذكي التي تتفاعل تلقائياً مع سرعة السيارة وزاوية التوجيه لتقديم إضاءة مثالية، إلى جانب الملامح الحادة ذات المظهر الرياضي.

محرك نافيجيتور 2025 بقوة 440 حصانً

تعتمد نافيجيتور 2025 على محرك V6 ثنائي التيربو بسعة 3.5 لتر، يولد قوة 440 حصاناً مع عزم دوران يصل إلى 691 نيوتن متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الرباعي للعجلات عبر ناقل الحركة الأوتوماتيكي المكون من 10 سرعات.

لينكون نافيجيتور 2025

تجهيزات السيارة لينكون نافيجيتور 2025

وتأتي السيارة بنظام تثبيت سرعة متكيف مع خاصية التوقف والانطلاق، مساعد البقاء في المسار، كاميرا رؤية شاملة بزاوية 360 درجة، نظام كشف النقاط العمياء، توجيه دقيق، كبح تلقائي بعد التصادم، ودعم الرجوع للخلف.

تضم لوحة القيادة شاشة بانورامية ضخمة بقياس 48 بوصة تمتد بكامل عرض المقصورة، تُغذيها واجهة عرض مركزية تعمل باللمس بقياس 11.1 بوصة، هذه المنظومة تكتمل مع نظام صوتي ثلاثي الأبعاد من Revel Ultima  مدعوم بعدد 28 مكبر صوت.

لينكون نافيجيتور 2025

وتقدم السيارة بحسب الفئات المطروحة مقاعد جلدية يمكن تعديلها من خلال 24 أو30 وضعية للسائق و22 أو 28 للراكب الأمامي، تشمل التدفئة والتهوية والتدليك، ومساند رأس كهربائية بأربع اتجاهات، بالإضافة إلى خدمات Google المدمجة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

