لينكون تكشف عن نسختها الجديدة نوتيلوس 2025 .. بهذه الأسعار

تواصل لينكون من تعزيز تواجدها عالميًا، حيث تعد احدى أعرق مصنعي السيارات حول العالم، بعد الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالنسخة نوتيلوس 2025، والتي تأتي بتصميم خارجي رياضي، مع حزمة من التجهيزات الداخلية والخارجية، إضافة إلى عناصر الرفاهية والتحكم.

القدرات الفنية للسيارة لينكون نوتيلوس موديل 2025

تعتمد السيارة لينكون نوتيلوس موديل 2025 على محرك قياسي سعة 2000 سي سي "تيربو" رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 250 حصانا و380 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء.

لينكون نوتيلوس موديل 2025

كما دعمت السيارة لينكون نوتيلوس موديل 2025 بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مقترن بمحرك هجين، يمكنه ضخ قوة قدرها 310 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن متر، معتمد على محرك كهربائي واخر رباعي الاسطوانات بنزين.

لينكون نوتيلوس موديل 2025

تجهيزات السيارة لينكون نوتيلوس موديل 2025

تضم السيارة لينكون نوتيلوس موديل 2025 مجموعة من التجهيزات تتضمن، نظام الكبح التلقائي في حالات الخطر، كاميرا بزاوية 360 درجة، وسائد هوائية متقدمة، مثبت سرعة تكيفي، خاصية المحافظة على المسار، مرايات كهربائية، بينما ترتكز على جنوط معدنية تتراوح بين 19 و20 بوصة.

لينكون نوتيلوس موديل 2025

زودت السيارة لينكون نوتيلوس موديل 2025 بنظام صوتي ترفيهي يتراوح بين 14 و28 مكبر صوتي حسب الفئة، سقف زجاجي بانوراما، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مستشعرات حركة، مقاعد من الجلد، واجهة أمامية ذات مظهر عصري سواء من ناحية الشبكات المتعددة الفتحات الهوائية، أو المصابيح ذات الطابع العدواني.

لينكون نوتيلوس موديل 2025

أسعار لينكون نوتيلوس موديل 2025 عالميًا

تبدأ أسعار السيارة لينكون نوتيلوس موديل 2025 في السوق العالمي من 53,485 دولار للفئة نوتيلوس بريمير، بينما يبدأ سعر فئة نوتيلوس ريزيرف من 62,705 دولار، أما عن سعر الفئة الثالثة وتيلوس بلاك ليبل فيبدأ من 76,645 دولار أمريكي.