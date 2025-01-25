اشتريها بـ 140 ألف جنيه .. أشهر سيارة شبابية في سوق المستعمل

استطاعت السيارة سيات ابيزا موديل 1999 أن تكون نجمة جيل التسعينات منذ انطلاقها، وحتى هذه اللحظة هي واحدة من أبرز السيارات الفضلة لدى الكثير من الشباب، ولراغبي شراء سيارة مستعملة بتصميم الهاتشباك، وبسعر مناسب.

وظهرت السيارة سيات ابيزا موديل 1999 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بقيمة قدرها 140 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا من الداخل، بالاضافة إلى حالة فنية جيدة، وبعدد من التجهيزات الاضافية التي تختلف عن القدرات القياسية لبعض الحالات.

سيات ابيزا موديل 1999

ولكن ننصح دومًا بمراجعة متوسط اسعار السيارة في سوق المستعمل قبل إتمام عملية الشراء، والبحث عن حالات اخرى للمقارنة، وفي حالة الاستقرار على سيارة مناسبة، فيجب الكشف الفني جيدًا فيما يتعلق بالقدرات الفنية والميكانيكية، والتأكد من سلامة الهيكل.

سيات ابيزا موديل 1999

القدرات الفنية للسيارة سيات ابيزا موديل 1999

قدمت السيارة سيات ابيزا موديل 1999 في السوق المصري بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، قادر على انتاج قوة 60 حصانا، مع ناقل سرعات يدوي 5 غيار، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

سيات ابيزا موديل 1999

تجهيزات وتصميم السيارة سيات ابيزا موديل 1999

وتتمتع السيارة سيات ابيزا موديل 1999 بمقاعد قماشية تتسع إلى 5 أفراد، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية مناسبة، وجنوط 14 بوصة، مرايات جانبية يدوية، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، مصابيح هالوجين، نظام فرامل قرصية أمامية.

سيات ابيزا موديل 1999

تأتي السيارة سيات ابيزا موديل 1999 بأبعاد خارجية تقدر بـ 3.930 مم للطول الكلي، وعرض يبلغ 1.690 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.480 مم، ويصل ارتفاع السيارة الكلي إلى 1.435 مم، مع واجهة امامية تضم مصابيح حادة واخرى جانبية للاشارات، وبعدد 4 أبواب، بتصميم الهاتشباك الشهير.