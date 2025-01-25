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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات أرخص سيارة رياضية تقدمها بيجو في السعودية.. تفاصيل

بيجو 2008
بيجو 2008
صبري طلبه
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تقدم عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية بيجو مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، والتي تتنوع بحسب المواصفات الفنية والتجهيزات، إلى جانب التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية سواء الكروس أوفر أو الـ SUV.

بيجو 2008

وتعد السيارة بيجو 2008 هي واحدة من أرخص السيارات المقدمة داخل السوق السعودي، والتي تحمل شعار الأسد الفرنسي، حيث تتوافر هناك بعدد من الفئات وبأسعار تبدأ من 98 ألف ريال.

القدرات الفنية للسيارة بيجو 2008 موديل 2025

تعتمد السيارة بيجو 2008 موديل 2025 على محرك ثلاثي الأسطوانات تيربو، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصانا و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9.1 ثانية.

بيجو 2008

كما تتسارع السيارة بيجو 2008 موديل 2025 من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في مدة زمنية تستغرق 8.2 ثانية، مع محرك 3 سلندر أيضا، سعة 1200 سي سي "تيربو"، ولكن بقوة قدرها 155 حصانا و240 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي لجميع الفئات.

الأبعاد الخارجية وتصميم السيارة بيجو 2008 موديل 2025

ترتكز السيارة بيجو 2008 موديل 2025 على قاعدة عجلات بطول 2.605 مم، وبنسبة طول كلي تقدر بـ 4.300 مم، و1.987 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.550 مم، بالإضافة إلى جنوط رياضية، وواجهة أمامية ذات مصابيح حادة بتقنية LED، مع شبكة ذات مظهر عصري.

بيجو 2008

أبرز تجهيزات السيارة بيجو 2008 موديل 2025 

تحتوي السيارة بيجو 2008 موديل 2025 على حزمة من تقنيات الحماية منها، الوسائد الهوائية، فرامل ABS وEBD، كاميرا محيطة، حساسات ركن، مساعد الفرامل BA، قفل مركزي، بصمة تشغيل، ونظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بلوتوث، مكيف هواء أوتوماتيكي، مرايات جانبية طي كهربائي.

أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2025 في السعودية 

تبدأ أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2025 في السوق السعودي من 98,800 ريال وصولاً إلى 119.600 ريال سعودي.

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