أسعار لينكون نوتيلوس 2025 بالسعودية

كشفت شركة لينكون عن طرازها الجديد لينكون نوتيلوس موديل 2025، وتنتمي نوتيلوس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر نوتيلوس بتصميم جذاب وعصري، وستنافس الكثير من الطرازات من ضمنها، كاديلاك اسكاليد موديل 2025 التي تم تجديدها، واسكاليد IQ الكهربائية بالكامل، و انفينيتي QX80 موديل 2025 الجديدة كليا .

لينكون نوتيلوس موديل 2025

- محرك لينكون نوتيلوس موديل 2025

لينكون نوتيلوس موديل 2025

تستمد سيارة لينكون نوتيلوس موديل 2025 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 250 حصان، وعزم دوران 380 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

لينكون نوتيلوس موديل 2025

ويوجد بـ سيارة لينكون نوتيلوس موديل 2025 ايضا محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة 310 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات لينكون نوتيلوس موديل 2025

لينكون نوتيلوس موديل 2025

تحتوي سيارة لينكون نوتيلوس موديل 2025 علي الكثير من التكنولوجيات من ضمنها، نظام بلو كروز BlueCruise للقيادة شبه الذاتية، ونظام لينكون ريجوفينيت Lincoln Rejuvenate الذي يضبط أجواء المقصورة الداخلية بالإضاءة والروائح، وبها حزمة Jet، وبها نظام كاميرا بزاوية 360 درجة، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام المحافظة على المسار، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي مع الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

لينكون نوتيلوس موديل 2025

بالإضافة إلي ان سيارة لينكون نوتيلوس موديل 2025 زودت بـ، نظام صوتيي مكون من 10 مكبرات صوت مع مضخم صوت، وبها شاحن لاسلكي، وتحديثات برمجية لاسلكية، ونظام ملاحة خرائط جوجل Google Maps، ومقاعد جلدية صناعية، وبها جنوط معدنية مقاس 18 بوصه، وبها محول طاقة بقوة 110 فولت، ومقاعد أمامية مدفأة وجيدة التهوية، وبها نظام تعليق متكيف، وبها نظام Revel Ultima 3D Audio .

- أسعار لينكون نوتيلوس موديل 2025

لينكون نوتيلوس موديل 2025

الفئة الاولي من سيارة لينكون نوتيلوس موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 200 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لينكون نوتيلوس موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 235 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لينكون نوتيلوس موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 287 ألف ريال سعودي .