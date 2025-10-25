5 سيارات عائلية في السوق المصري.. بالأسعار

يضم السوق المصري، عددا كبيرا ومتنوعا من السيارات، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الخارجي، بين فئة الهاتشباك، أو السيدان والرياضية، أو الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي تحظى بشعبية كبيرة وسط الباحثين عن فرصة شراء سيارة عائلية.

يقدم موقع "صدى البلد" أسعار وأبرز المواصفات لـ 5 سيارات عائلية في السوق المصري

شيري تيجو 8

شيري تيجو 8

تستمد السيارة شيري تيجو 8 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وتقدم بسعر يتراوح بين 1,125,000 جنيه و 1,250,000 جنيه.

جيتور اكس 90 بلس

جيتور اكس 90 بلس

تعتمد السيارة جيتور اكس 90 بلس على محرك تيربو 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار، جر أمامي، وتقدم بسعر 1,160,000 جنيه.

جيلي اوكافانجو

شيفروليه كابتيفا

تعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 148 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركةCVT أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الامامي للعجلات، ويصل سعر السيارة إلى 1,200,000 جنيه.

جيلي اوكافانجو

جيلي اوكافانجو

تأتي السيارة بمحرك هجين يصل إلى قوة 190 حصانا، مع 300 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي سباعي النقلات، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 11 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، وسعر يبلغ 1,639,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكسابندر

ميتسوبيشي اكسابندر

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 104 حصانا، و 141 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات، وتستغرق مدة زمنية قدرها 13.8 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما تتراوح أسعارها بين 1,300,000 جنيه و 1,475,000 جنيه.