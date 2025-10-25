قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
أبو الغيط: ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل استقرار غزة
أبو الغيط: الأمن والإستقرار في غزة تعرضا لهزة كبيرة
محمد سلام يتصدر تريند تويتر بعد مشاركته فى احتفالية وطن السلام
توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس
أبو الغيط: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقر السلام بين العرب وإسرائيل
أبو الغيط: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ واستمرار وقف إطلاق النار في غزة
كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين
خاص | أزمة تواجه الاتحاد السكندري وسط قلق تامر مصطفى وحيرة سلامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات عائلية في السوق المصري.. بالأسعار

سيارات عائلية
سيارات عائلية
صبري طلبه

يضم السوق المصري، عددا كبيرا ومتنوعا من السيارات، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الخارجي، بين فئة الهاتشباك، أو السيدان والرياضية، أو الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي تحظى بشعبية كبيرة وسط الباحثين عن فرصة شراء سيارة عائلية.

يقدم موقع "صدى البلد" أسعار وأبرز المواصفات لـ 5 سيارات عائلية في السوق المصري 

شيري تيجو 8

شيري تيجو 8

تستمد السيارة شيري تيجو 8 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وتقدم بسعر يتراوح بين 1,125,000 جنيه و 1,250,000 جنيه.

جيتور اكس 90 بلس

جيتور اكس 90 بلس

تعتمد السيارة جيتور اكس 90 بلس على محرك تيربو 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار، جر أمامي، وتقدم بسعر 1,160,000 جنيه.

جيلي اوكافانجو

شيفروليه كابتيفا

تعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 148 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركةCVT أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الامامي للعجلات، ويصل سعر السيارة إلى 1,200,000 جنيه.

جيلي اوكافانجو

جيلي اوكافانجو

تأتي السيارة بمحرك هجين يصل إلى قوة 190 حصانا، مع 300 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي سباعي النقلات، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 11 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، وسعر يبلغ 1,639,000 جنيه.

 ميتسوبيشي اكسابندر

 ميتسوبيشي اكسابندر

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 104 حصانا، و 141 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات، وتستغرق مدة زمنية قدرها 13.8 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما تتراوح أسعارها بين 1,300,000 جنيه و 1,475,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات العائلية أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات في السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

ترشيحاتنا

حادث طريق السويس

مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادث طريق السويس

الهيئة الوطنية للانتخابات

20 مرشحا يتنازلون عن المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب

غريق

مصرع طفل سقط غريقا في نهر النيل أثناء فسحة عائلية بقنا

بالصور

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد