بعدد محدود.. الأيقونة اليابانية Buddy تعود من جديدة | صور

كشفت ميتسووكا اليابانية عن عودة سيارتها الفريدة صاحبة اللقب Buddy بعد توقف استمر قرابة عامين، مؤكدة طرح نسخة جديدة لعام 2026 بإنتاج محدود يبلغ 150 وحدة فقط.

السيارة التي تعتمد على قاعدة تويوتا RAV4 تأتي بتصميم يعيد أجواء السيارات الأمريكية الكلاسيكية من سبعينيات القرن الماضي، مع تحديثات واضحة في الألوان والتفاصيل الخارجية، حيث يستفيد الهيكل من موثوقية منصة تويوتا RAV4 Hybrid.

سيارة Buddy اليابانية

توقف تصنيع السيارة في 2024 بسبب أزمة أشباه الموصلات، بعد بيع عدد نسخ يقدر بحوالي 1200، وتستأنف اليوم المشروع بإصدار 2026 مع تحسينات في المواد والتجهيزات، بينما قدمت ميتسووكا طراز Buddy للمرة الأولى في عام 2020، ونجحت حينها في جذب الانتباه بفضل مزيجها الغريب بين الطابع الأمريكي الكلاسيكي والهندسة اليابانية الحديثة.

يقدم الجزء الخلفي مصابيح مستوحاة من سيارات كاديلاك القديمة، بينما تأتي الواجهة الأمامية تأتي بشبك عريض مطلي بالكروم ومصابيح رأسية مزدوجة مستوحاة من طرازات شيفروليه الكلاسيكية، مع صدام معدني لامع يمنحها طابعًا كلاسيكيًا.

سيارة Buddy اليابانية

تقدم السيارة بخمسة خيارات لونية جديدة أبرزها Globe One White Pearl II المحدود إنتاجه بعدد 30 وحدة، إلى جانب ألوان Iceman Gray وBeach Greige، أما المقصورة الداخلية فتمزج بين تصميم RAV4 الأصلي ولمسات جديدة من الخشب والكروم مع تطريزات خاصة على المقاعد، كما تشمل التجهيزات سقفًا بانوراميًا ومرايا رقمية.

أداء ومحرك سيارة Buddy الجديدة

تستند Buddy 2026 إلى طراز Toyota RAV4 Hybrid X، المزود بمحرك هجين سعة 2.5 لتر مع ناقل حركة إلكتروني متغير e-CVT ونظام دفع رباعي كهربائي E-Four.

سيارة Buddy اليابانية

سعر سيارة Buddy موديل 2026

تقدم السيارة ميتسووكا Buddy 2026 بسعر يبلغ 7,260,000 ين ياباني، أي ما يعادل نحو 47,600 دولار أمريكي.