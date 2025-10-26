قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيسجّل كل ماتش.. «هالاند» يكشف أسرار «ماكينة أهداف» مانشستر سيتي والنرويج
بأغنية «برشا برشا».. صابر الرباعي يختتم مهرجان الموسيقى العربية وسط تفاعل جماهيري كبير
صابر الرباعي يُغني «اللي جرى» ويوجّه رسالة مؤثرة للراحل حلمي بكر بختام مهرجان الموسيقى العربية
عمرو أديب: الناس بتوع الانتخابات عاملين دعاية أكتر من اللي اتعملت للمتحف المصري
اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي
محمد عبدالجليل: قطاع الناشئين في الأهلي أكبر من وليد سليمان
رسالة مؤثرة.. صابر الرباعي يُشعل ختام مهرجان الموسيقى العربية ويُهدي أغانيه لروح محمد رحيم
بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور
رئيس حركة حمـ.ـاس: الاحتـ.ـلال فشل في تحقيق أهدافه على مدى سنتين من الحـ.ـرب
منع تضارب المصالح .. تفاصيل التزامات أعضاء مجلس الشيوخ في اللائحة الجديدة
صابر الرباعي يختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بـ الأوبرا | شاهد
«الغزاوي»: الأهلي يملك أقوى قائمة في إفريقيا.. و«القميص الأحمر» مسئولية ثقيلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعدد محدود.. الأيقونة اليابانية Buddy تعود من جديدة | صور

سيارة Buddy اليابانية
سيارة Buddy اليابانية
صبري طلبه

كشفت ميتسووكا اليابانية عن عودة سيارتها الفريدة صاحبة اللقب Buddy بعد توقف استمر قرابة عامين، مؤكدة طرح نسخة جديدة لعام 2026 بإنتاج محدود يبلغ 150 وحدة فقط. 

السيارة التي تعتمد على قاعدة تويوتا RAV4 تأتي بتصميم يعيد أجواء السيارات الأمريكية الكلاسيكية من سبعينيات القرن الماضي، مع تحديثات واضحة في الألوان والتفاصيل الخارجية، حيث يستفيد الهيكل من موثوقية منصة تويوتا RAV4 Hybrid.

سيارة Buddy اليابانية

توقف تصنيع السيارة في 2024 بسبب أزمة أشباه الموصلات، بعد بيع عدد نسخ يقدر بحوالي 1200، وتستأنف اليوم المشروع بإصدار 2026 مع تحسينات في المواد والتجهيزات، بينما قدمت ميتسووكا طراز Buddy للمرة الأولى في عام 2020، ونجحت حينها في جذب الانتباه بفضل مزيجها الغريب بين الطابع الأمريكي الكلاسيكي والهندسة اليابانية الحديثة. 

يقدم الجزء الخلفي مصابيح مستوحاة من سيارات كاديلاك القديمة، بينما تأتي الواجهة الأمامية تأتي بشبك عريض مطلي بالكروم ومصابيح رأسية مزدوجة مستوحاة من طرازات شيفروليه الكلاسيكية، مع صدام معدني لامع يمنحها طابعًا كلاسيكيًا.

سيارة Buddy اليابانية

تقدم السيارة بخمسة خيارات لونية جديدة أبرزها Globe One White Pearl II المحدود إنتاجه بعدد 30 وحدة، إلى جانب ألوان Iceman Gray وBeach Greige، أما المقصورة الداخلية فتمزج بين تصميم RAV4 الأصلي ولمسات جديدة من الخشب والكروم مع تطريزات خاصة على المقاعد، كما تشمل التجهيزات سقفًا بانوراميًا ومرايا رقمية.

أداء ومحرك سيارة Buddy الجديدة 

تستند Buddy 2026 إلى طراز Toyota RAV4 Hybrid X، المزود بمحرك هجين سعة 2.5 لتر مع ناقل حركة إلكتروني متغير e-CVT ونظام دفع رباعي كهربائي E-Four.

سيارة Buddy اليابانية

سعر سيارة Buddy  موديل 2026

تقدم السيارة ميتسووكا Buddy 2026 بسعر يبلغ 7,260,000 ين ياباني، أي ما يعادل نحو 47,600 دولار أمريكي.

ميتسووكا ميتسووكا اليابانية Buddy سيارة Buddy سيارة Buddy  اليابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

صفع مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. شقق وإيجار شهري.. دعم غير مسبوق لـ عم غريب

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

تشييع جثمان شاب في المنوفية

جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

ترشيحاتنا

الطفل

استجابة فورية من محافظة دمياط بعد تداول واقعة تعذيب طفل على يد والده | تفاصيل

النائبة هند حازم

برلمانية: مصر تؤكد للعالم من قلب العاصمة الإدارية أن السلام هو طريق البناء والتقدّم

صورة موضوعية

انتهاء أعمال القافلة الطبية بوحدة الأمل الصحية في رأس غارب

بالصور

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

فيديو

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد