المصريون فى السعودية يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب

قال جمال الوصيف، مراسل قطاع الأخبار من الرياض، إن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب تشهد إقبالاً ملحوظاً من أبناء الجالية المصرية المقيمة في المملكة العربية السعودية، سواء في مقر السفارة المصرية بالعاصمة الرياض أو في القنصلية العامة بمدينة جدة.

وأوضح الوصيف خلال رسالة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الساعات الأولى من اليوم، منذ فتح اللجان في التاسعة صباحاً، شهدت حضوراً كثيفاً فاق ما تم رصده خلال المرحلة الأولى، رغم أن اليوم يُعد يوم عمل رسمي، لافتاً إلى أن أعداداً كبيرة من الناخبين وصلت في حافلات جماعية من مدن بعيدة مثل القصيم والدمام وحفر الباطن، دعماً لمرشحيهم ومشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأشار الوصيف إلى أن السفارة المصرية اتخذت استعدادات وتنظيمات مكثفة لاستقبال الناخبين، بالتنسيق الكامل مع الجهات السعودية لتسهيل حركة الدخول والخروج، إلى جانب تجهيزات لوجستية داخل اللجان شملت أجهزة إلكترونية لتسجيل الناخبين والتواصل المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن هذه الترتيبات جاءت في ظل ظروف مناخية صعبة نتيجة هطول أمطار غزيرة، ورغم ذلك لم تمنع هذه التحديات المواطنين من الحضور والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية منذ الصباح وحتى فترة الظهيرة.