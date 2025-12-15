فتح باب الترشح غدا.. 20 معلومة عن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان

أعلنت الجمعية العمومية للنقابة العامة لأطباء الأسنان، برئاسة الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام، عن فتح باب الترشح لانتخابات دورة 2026–2030 على عضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، وذلك وفقًا للضوابط والمواعيد المقررة بلائحة النقابة الداخلية.

وأوضحت النقابة، أن الانتخابات تشمل الترشح على المناصب التالية بمجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية، وفق عدد المقاعد المخصصة لكل منطقة، إلى جانب المقاعد المقررة للنقابات الفرعية، وذلك طبقًا للتقسيم الجغرافي وعدد الأعضاء بكل منطقة، مع وجود مقاعد شاغرة ببعض النقابات الفرعية، من بينها النقابة الفرعية بمحافظة المنيا.

انتخابات نقابة أطباء الأسنان

وكشفت النقابة العامة في بيان لها حصل عليه "صدى البلد" مواعيد الترشح والطعون والتنازلات، والتي جاءت كالتالي:

فتح باب الترشح: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.

غلق باب الترشح: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025.

فتح باب الطعون: الأحد 11 يناير 2026

غلق باب الطعون: الخميس 15 يناير 2026.

فتح باب التنازلات: الأحد 18 يناير 2026.

غلق باب التنازلات: الأربعاء 28 يناير 2026

وأكدت النقابة أن تلقي الطلبات يتم خلال مواعيد العمل الرسمية، ولا يُعتد بأي طلبات ترد بعد انتهاء المواعيد المحددة، سواء تم تقديمها باليد أو عن طريق البريد.

فيما جاء إعلان الكشوف وإجراء الانتخابات، كالتالي:

إعلان الكشوف النهائية للمرشحين: الأحد 1 فبراير 2026.

موعد إجراء الانتخابات: الجمعة 24 أبريل 2026.

ويُفتح باب التصويت من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بمقر النقابة العامة ومقار النقابات الفرعية، على أن يتم الإعلان عن أماكن اللجان التفصيلية عبر الموقع الرسمي وصفحة النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت النقابة العامة عن مجموعة من التعليمات الهامة للترشح، وهي: