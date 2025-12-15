قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. نجل ممدوح عباس أقوى المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة بـ الزمالك
وزير الأوقاف اليمني في ندوة الإفتاء: فتاوى العنف والتكفير غذت الصراع وشرعنت الخراب
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
أخبار البلد

فتح باب الترشح غدا.. 20 معلومة عن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان

الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان
الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان
الديب أبوعلي

أعلنت الجمعية العمومية للنقابة العامة لأطباء الأسنان، برئاسة الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام، عن فتح باب الترشح لانتخابات دورة 2026–2030 على عضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، وذلك وفقًا للضوابط والمواعيد المقررة بلائحة النقابة الداخلية.

وأوضحت النقابة، أن الانتخابات تشمل الترشح على المناصب التالية بمجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية، وفق عدد المقاعد المخصصة لكل منطقة، إلى جانب المقاعد المقررة للنقابات الفرعية، وذلك طبقًا للتقسيم الجغرافي وعدد الأعضاء بكل منطقة، مع وجود مقاعد شاغرة ببعض النقابات الفرعية، من بينها النقابة الفرعية بمحافظة المنيا.

انتخابات نقابة أطباء الأسنان 

وكشفت النقابة العامة في بيان لها حصل عليه "صدى البلد" مواعيد الترشح والطعون والتنازلات، والتي جاءت كالتالي:

  • فتح باب الترشح: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.
  • غلق باب الترشح: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025.
  • فتح باب الطعون: الأحد 11 يناير 2026
  • غلق باب الطعون: الخميس 15 يناير 2026.
  • فتح باب التنازلات: الأحد 18 يناير 2026.
  • غلق باب التنازلات: الأربعاء 28 يناير 2026

وأكدت النقابة أن تلقي الطلبات يتم خلال مواعيد العمل الرسمية، ولا يُعتد بأي طلبات ترد بعد انتهاء المواعيد المحددة، سواء تم تقديمها باليد أو عن طريق البريد.

فيما جاء إعلان الكشوف وإجراء الانتخابات، كالتالي: 

  • إعلان الكشوف النهائية للمرشحين: الأحد 1 فبراير 2026.
  • موعد إجراء الانتخابات: الجمعة 24 أبريل 2026.

ويُفتح باب التصويت من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بمقر النقابة العامة ومقار النقابات الفرعية، على أن يتم الإعلان عن أماكن اللجان التفصيلية عبر الموقع الرسمي وصفحة النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت النقابة العامة عن مجموعة من التعليمات الهامة للترشح، وهي: 

  • يشترط سداد الرسوم المقررة للتقدم للترشح على عضوية مجلس النقابة العامة أو النقابات الفرعية.
  • تُسلم طلبات الترشح لمقاعد مجلس النقابة العامة يدويًا بمقر النقابة العامة.
  • تُسلم طلبات الترشح على مستوى المناطق أو النقابات الفرعية يدويًا أو بالبريد المسجل بعلم الوصول، سواء عن طريق النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها المرشح.
  • يشترط وصول الطلبات البريدية قبل انتهاء المواعيد المحددة رسميًا.
  • يتم الالتزام بأحكام اللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان، لاسيما المواد المنظمة للترشح والانتخابات.
نقابة الأسنان أطباء الأسنان النقابة العامة لأطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل نقيب الأسنان انتخابات انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان انتخابات الأسنان الأسنان

