شاهد| سوزوكي سياز 2026 الجديدة

أعلنت شركة سوزوكي عن طرازها الجديد سوزوكي سياز موديل 2026، وتنتمي سياز لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا يارس، ونيسان صني، وهيونداي أكسنت، وكيا بيجاس، وشيفروليه أوبترا .

سوزوكي سياز موديل 2026

أبعاد سوزوكي سياز موديل 2026

تأتى سيارة سوزوكي سياز موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 4490 مم، وعرض 1730 مم، وارتفاع 1475 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2650 مم .

محرك سوزوكي سياز موديل 2026

تستمد سيارة سوزوكي سياز موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 43 لتر .

وسائل الأمان بـ سوزوكي سياز موديل 2026

زودت سيارة سوزوكي سياز موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 4 وسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام مكابح مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الثبات الإلكتروني، ونظام التحكم في الجر، ومثبت سرعة، وحساسات خلفية للمساعدة في الركن، وكاميرا رؤية خلفية .

مواصفات سوزوكي سياز موديل 2026

تمتلك سيارة سوزوكي سياز موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد جلد، ومقعد سائق قابل للتعديل اليدوي، وبها عجلة قيادة متعدد الوظائف مكسو بالجلد، وتكييف هواء أوتوماتيك، وبها فتحات تكييف خلفية، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصه تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام صوتي عالي الجودة يمنح تجربة استماع مميزة، ومنافذ USB، وبها تحكم في الصوت والمكالمات من خلال عجلة القيادة .

سعر سوزوكي سياز موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي سياز موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 59 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي سياز موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 70 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة سوزوكي في صناعة السيارات

بدأت رحلة سوزوكي في صناعة السيارات في عام 1937 بتطوير سيارة صغيرة، لكن الإنتاج توقف بسبب الحرب العالمية الثانية، بعد الحرب تحولت الشركة إلى صناعة الدراجات النارية في الخمسينيات.

ثم أطلقت أول سيارة لها وهي "سوزولايت" في عام 1955، وساهمت الشراكات الدولية، مع شركة جنرال موتورز في عام 1981، في توسعها العالمي وتصنيع سيارات منها، فيتارا وسويفت في أواخر الثمانينيات.