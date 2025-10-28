شاهد.. نيسان سكاي لاين 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان سكاي لاين موديل 2026، وتنتمي سكاي لاين لفئة السيارات السيدان الرياضية، وسيتم إصدارها بشكل محدود من أجل توديع الجيل الحالي بأناقة رياضية.

مواصفات نيسان سكاي لاين موديل 2026

زودت سيارة نيسان سكاي لاين موديل 2026 بالعديد من المميزات منها، جنوط مقاس 19 بوصه تحيط بـ إطارات دنلوب، وبها نظام تعليق أمامي، وفرامل محسنة، وموازن خلفي معزز، وبها ألياف كربون على أغطية المرايات والجناح الخلفي، وبها لوحة ترقيم فردية داخل المقصورة تؤكد الندرة.

محرك نيسان سكاي لاين موديل 2026

تستمد سيارة نيسان سكاي لاين موديل 2026 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 400 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

وجدير بالذكر ان سيارة نيسان سكاي لاين موديل 2026 ذات الإصدار الخاص 400 ار ليمتد سيقتصر إنتاجها علي 400 سيارة فقط للسوق الياباني .

تحديث نيسان سكاي لاين موديل 2026 نسخة 400R ليمتد يختتم الجيل الحالي بتصميم يجمع بين الندرة والضبط الديناميكي والسعر المدروس داخل اليابان.

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

أسس ماسوجيرو هاشيموتو شركة كوايشينشا في عام 1911، لإنتاج أول سيارة يابانية، وأطلق على أول سيارة اسم "DAT" وكان الاسم اختصار لأسماء مستثمرين، وأطلقت الشركة طراز ثاني اسمه "داتسون"، وفي عام 1926، دمجت الشركة مع شركة جيتسويو جيدوشا سيزو لإنشاء شركة دات جيدوشا سيزو.

وفي عام 1933، استحوذ مستثمرون على شركة دات جيدوشا سيزو، وأسسوا شركة جديدة باسم "جيدوشا سيزو" ذات المسؤولية المحدودة، مع الإبقاء على إنتاج سيارات باسم "داتسون".

وتم إنشاء شركة نيسان موتور المحدودة في 26 ديسمبر من عام 1933، وتم دمجها في النهاية مع شركة "ني هون سان جيو" في عام 1934، التي كانت تعرف باسم "نيسان".

وحتى عام 1986 استمرت الشركة في استخدام اسم "داتسون" كعلامة تجارية للسيارات، وخلال الحرب العالمية الثانية، ركزت الشركة على إنتاج الشاحنات والمركبات العسكرية.