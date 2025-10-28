قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات أوبل كورسا 2026 الهاتشباك .. تعرف عليها

اوبل كورسا موديل 2026
اوبل كورسا موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اوبل كورسا موديل 2026

وتوافرت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اوبل كورسا موديل 2026، وتنتمي كورسا لفئة السيارات الهاتشباك .

أبعاد اوبل كورسا موديل 2026

اوبل كورسا موديل 2026

تأتى سيارة اوبل كورسا موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4060 مم، وعرض 1960 مم، وارتفاع 1433 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2538 مم .

محرك اوبل كورسا موديل 2026

اوبل كورسا موديل 2026

تستمد سيارة اوبل كورسا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 44 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 207 كم/ساعة .

وسائل الأمان بـ اوبل كورسا موديل 2026

زودت سيارة اوبل كورسا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق .

اوبل كورسا موديل 2026

مواصفات اوبل كورسا موديل 2026

تحتوي سيارة اوبل كورسا موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فأمية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وتكييف، وبها مرايات كهربائية، وبها ريموت كنترول، وبها نظام اقفال أبواب يعمل باللمس، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها قفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وبها مصابيح ضباب، وبها مثبت سرعة، وبها إنذار ضد السرقة .

سعر اوبل كورسا موديل 2026

اوبل كورسا موديل 2026

تباع سيارة اوبل كورسا موديل 2026 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات اوبل كورسا موديل 2026 السيارات الهاتشباك محرك اوبل كورسا مواصفات اوبل كورسا سعر اوبل كورسا موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أمازون تعلن أكبر عملية تسريح للموظفين في عام 2025

أرشيفية

تقرير عبري: 279 جنديا إسرائيليا حاولوا الانتحار منذ عام 2024

بنيامين نتنياهو

أكسيوس: نتنياهو شدد على ضرورة التنسيق مع واشنطن قبل اتخاذ أي خطوة بشأن غزة

بالصور

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد