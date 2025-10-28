مواصفات أوبل كورسا 2026 الهاتشباك .. تعرف عليها

يضم سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اوبل كورسا موديل 2026

وتوافرت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اوبل كورسا موديل 2026، وتنتمي كورسا لفئة السيارات الهاتشباك .

أبعاد اوبل كورسا موديل 2026

اوبل كورسا موديل 2026

تأتى سيارة اوبل كورسا موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4060 مم، وعرض 1960 مم، وارتفاع 1433 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2538 مم .

محرك اوبل كورسا موديل 2026

اوبل كورسا موديل 2026

تستمد سيارة اوبل كورسا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 44 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 207 كم/ساعة .

وسائل الأمان بـ اوبل كورسا موديل 2026

زودت سيارة اوبل كورسا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق .

اوبل كورسا موديل 2026

مواصفات اوبل كورسا موديل 2026

تحتوي سيارة اوبل كورسا موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فأمية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وتكييف، وبها مرايات كهربائية، وبها ريموت كنترول، وبها نظام اقفال أبواب يعمل باللمس، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها قفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وبها مصابيح ضباب، وبها مثبت سرعة، وبها إنذار ضد السرقة .

سعر اوبل كورسا موديل 2026

اوبل كورسا موديل 2026

تباع سيارة اوبل كورسا موديل 2026 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر مليون و 150 ألف جنيه .