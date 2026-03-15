الزهور يكرم أبنة الشهيد ومحاربة السرطان في إفطار أسرة الرياضة

كرم نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش اثنتين من بطلاته خلال الإفطار السنوي الجماعي لأسرة الرياضة بنادي الزهور، والذي جمع عددًا من اللاعبين الدوليين أصحاب الميداليات العالمية ورؤساء الأجهزة الفنية لمختلف الألعاب الرياضية مع إدارة النشاط الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة في أجواء رمضانية يسودها الترابط وروح الأسرة الواحدة.

حيث شهدت الأمسية تكريمًا خاصًا للبطلة رنا أحمد لاعبة كرة اليد تقديرًا لقوتها وإرادتها في مواجهة المرض بعد إصابتها بالسرطان، في رسالة دعم ومحبة من أسرة نادي الزهور.

كما تم تكريم بطلة التايكوندو سجى أحمد عادل ابنة الشهيد البطل أحمد عادل، في لمسة وفاء تزامناً مع احتفالات مصر بيوم الشهيد وسط حضور أسرتي البطلتين ومشاركة الجميع هذه اللحظات الإنسانية المؤثرة.

ووجه المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي خالص الشكر والتقدير لأسرتي البطلتين على دعمهما الدائم للاعبتين، كما عبر عن امتنانه لاسرتي اللاعبتين.

وشهد اللقاء حضور 55 لاعبا دولياً من أيطال الزهور المميزين أصحاب الميداليات العالمية والمشاركات الدولية مع المنتخبات المصرية في رياضات: الكاراتيه، التايكوندو، الجودو، الخماسي الحديث، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة، السباحة، الجمباز، كرة السرعة، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال اللقاء وجه المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي كلمات محفزة للاعبين مؤكدا لهم استمرار دعم النادي لهم من أجل تحقيق مزيد من الانجازات ورفع علم مصر في المحافل الدولية.

وأقيمت الأمسية الرياضية بحضور محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو والأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، المحاسب علي عادل أمين صندوق النادي، المهندس محمد عبد السلام عضو مجلس الإدارة، الدكتور المهندس أيمن بيرم عضو مجلس الإدارة، الكابتن ياسر حفني عضو مجلس الإدارة، الدكتورة نشوى النحاس عضو مجلس الإدارة.