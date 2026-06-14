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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طفل واقعة «ارميه في الترعة» يروي الحقيقة الكاملة: لم أعش في الشارع والخلافات الأسرية وراء الأزمة

الطفل محمد
الطفل محمد
محمد البدوي

كشف الطفل محمد، صاحب الواقعة التي أثارت تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تفاصيل ما جرى معه، مؤكدًا أن كثيرًا من المعلومات المتداولة حول حياته لم تكن دقيقة.

انتقال حق الرعاية

وأوضح محمد، خلال ظهوره ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أنه لم يكن يعيش في الشارع كما أشيع، بل كان يقيم في البداية مع والدته، قبل أن ينتقل للعيش مع خاله عقب وفاة جدته وانتقال حق الرعاية إليه وفق الظروف الأسرية التي كانت قائمة في ذلك الوقت.

 عملية التسليم 

وأضاف أن إقامته لدى خاله استمرت لفترة، قبل أن يتم الاتفاق على عودته للعيش مع والده، مشيرًا إلى أن عملية التسليم شهدت خلافات عائلية بين عدد من الأطراف، وهو ما أدى إلى تصاعد الموقف وتحوله إلى قضية أثارت اهتمام الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

توفير الرعاية والمساندة

من جانبه، أكد عم الطفل تمسكه بدعم شقيقه وابن شقيقه، مشددًا على أنه لن يتخلى عنهما وسيظل حريصًا على توفير الرعاية والمساندة اللازمة للطفل خلال الفترة المقبلة.

 الإجراءات المتعلقة بعودة نجله

فيما أوضح والد الطفل أن جميع الإجراءات المتعلقة بعودة نجله تمت عبر القنوات الرسمية والجهات المختصة، مؤكدًا حرصه على استقرار ابنه وتوفير بيئة مناسبة له بعيدًا عن أي خلافات أو أزمات أسرية.

تفاصيل الطفل محمد حق الرعاية

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