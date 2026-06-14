محافظ القاهرة يشهد إطلاق مبادرة “درع الأمان” لحماية الأطفال ودعم الأسرة المصرية

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فعاليات مبادرة "درع الأمان" المقامة برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف تعزيز ثقافة الحماية والوقاية للأطفال ودعم الأسرة المصرية.

شهد الفاعلية م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحنان مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعى نائبًا عن وزيرة التضامن الإجتماعى، ود. محمد عبد الصمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ومستشار شيخ الأزهر السابق، وهشام غراب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية، ود. ريمون عهدى الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية وشركة أندية وادي دجلة، وعدد من قيادات المحافظة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة، فى كلمته، أن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق هدف إنسانى ومجتمعى بالغ الأهمية يتمثل فى توفير بيئات آمنة وداعمة للأطفال والأسر، وبناء أجيال قادرة على المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الطفل يمثل الثروة الحقيقية لأي مجتمع، وأن الاستثمار في حمايته ورعايته وتنشئته السليمة يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن، موضحًا أن برنامج "درع الأمان" يهدف إلى نشر ثقافة الحماية والوقاية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية توفير بيئات آمنة للأطفال، والحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها، فضلًا عن دعم الأسر وتمكينها من أداء دورها التربوى والاجتماعى على الوجه الأمثل.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان المصرى باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف حماية الأطفال ودعم الأسرة المصرية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، في إطار رؤية الدولة نحو مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا واستقرارًا.

وأوضح محافظ القاهرة أن البرنامج يتسق مع جهود الدولة في تعزيز مفاهيم الحماية المجتمعية وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة، كما يعكس الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية الداعمة لخطط التنمية وتحقيق أهدافها.

وتقدم د. إبراهيم صابر بخالص الشكر والتقدير إلى مجموعة وادي دجلة ومؤسسة SAFE على إطلاق هذه المبادرة، كما وجه الشكر إلى جميع شركاء النجاح من الوزارات والهيئات والمؤسسات المشاركة، مؤكدًا أن حماية الأطفال وبناء مجتمع آمن مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف.

وأعرب محافظ القاهرة عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات البرنامج في تعزيز الوعي المجتمعي ونشر أفضل الممارسات المتعلقة بحماية الأطفال، وتوفير بيئات أكثر أمانًا ودعمًا لهم، بما ينعكس إيجابًا على الأسرة المصرية والمجتمع ككل.