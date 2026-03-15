أحمد غتوري: استضافة بطولات دولية للبادل في مصر لتجهيز المنتخبات قبل كأس العالم

أكد أحمد غتوري، رئيس الاتحاد المصري للبادل، أن الاتحاد وضع خطة موسعة خلال العام الجاري لتنظيم عدد كبير من البطولات الدولية في مصر، وذلك ضمن برنامج إعداد المنتخبات الوطنية قبل المشاركة في بطولتي كأس العالم للكبار والأساتذة المقرر إقامتهما في نهاية العام الحالي.

وأوضح غتوري أن استضافة هذه البطولات تأتي في إطار سعي الاتحاد لتجهيز لاعبي المنتخب المصري بأفضل صورة ممكنة، من خلال منحهم فرص احتكاك قوية مع لاعبين مصنفين دوليًا، بما يسهم في رفع المستوى الفني واكتساب المزيد من الخبرات قبل خوض المنافسات العالمية.

وأضاف غتوري: "الهدف من تنظيم البطولات الدولية في مصر هو منح لاعبي منتخب مصر فرصة أكبر للاحتكاك مع اللاعبين الدوليين والمصنفين عالميًا، وهو ما يساعد على تطوير الأداء الفني وزيادة الخبرات قبل خوض المنافسات الكبرى”.

وكشف غتوري أن الاتحاد المصري نجح خلال الموسمين الماضيين في تنظيم عدد من البطولات الدولية بنجاح كبير، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة الاتحادات الدولية في قدرة مصر على تنظيم أحداث رياضية خاصة برياضة البادل.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للبادل تصريحاته بالتأكيد على أن المشاركة في بطولتي كأس العالم للكبار والأساتذة تمثل محطة مهمة للاعبي المنتخب المصري، حيث تمنحهم فرصة خوض منافسات قوية أمام أفضل لاعبي العالم.

