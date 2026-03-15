انتقال لاعب يد سموحة محمد أحمد إسماعيل للاحتراف الأوروبي

في خطوة جديدة تؤكد تميز لاعبي كرة اليد، انتقل اللاعب محمد أحمد إسماعيل، لاعب منتخب مصر مواليد 2006، إلى نادي RK Dubrava Zagreb الكرواتي، أحد أندية الدرجة الأولى في كرواتيا.

وحرص الدكتور محمد بلال، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، وأشرف مختار، ومحمد نمر، والعقيد أحمد عجلان، و أدهم السجيني، أعضاء مجلس الإدارة، على لقاء اللاعب وتهنئته بهذه الخطوة الاحترافية، متمنين له التوفيق في تجربته القادمة

ويُعد محمد أحمد إسماعيل من العناصر المميزة في جيله، حيث يمثل منتخب مصر 2006 وسبق له المشاركة دوليًا، كما شارك في بطولة كأس العالم للناشئين التي أُقيمت في مصر، وساهم مع المنتخب في تحقيق المركز الأول أفريقيًا للناشئين.