أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
بقوة 221 حصانًا.. إصدار رياضي من تويوتا هايلكس الجيل الجديد

صبري طلبه

تعمل تويوتا على توسيع خيارات هايلكس في جيلها المقبل عبر إضافة نسخة GR سبورت، التي من المتوقع أن تشكل الفئة الأقوى في خط الإنتاج، حيث تشير معلومات متداولة في تقارير عالمية متخصصة إلى أن الشركة تستعد لإعادة صياغة مفهوم الأداء الرياضي للشاحنة الشهيرة، مع منح النسخة الجديدة مكانة أعلى ضمن الفئات الموجهة لعشاق القيادة القوية وقدرات الطرق الصعبة. 

محرك الجيل السابق يكشف ملامح قد تأتي به النسخة الجديدة

اعتمدت هايلكس GR سبورت السابقة على محرك الديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.8 لتر المستخدم في الفئات الأعلى من الشاحنة، لكن مع تعزيز القوة لتصل إلى 221 حصان، ورفع العزم إلى 550 نيوتن متر.

وحتى الآن لم تصدر تويوتا أي إعلان رسمي يؤكد ما إذا كانت ستكرر هذا النهج في الجيل الجديد أو تتجه نحو إعداد منظومة أداء مختلفة، إلا أن بعض المتابعون في قطاع السيارات يرجحون أن تحافظ تويوتا على المبدأ ذاته، عبر تقديم نسخة تتفوق رقميًا على بقية الفئات لضمان تميزها داخل التشكيلة.

تحسينات متوقعة لسيارة تويوتا 

عند النظر إلى تطور GR سبورت في الجيل السابق، حيث بلغ فرق الاتساع 135 ملم في المقدمة و155 ملم في الناحية الخلفية، ويمكن استنتاج جانب كبير من ملامح النسخة المقبلة،  فقد تميز الطراز السابق بشاسيه أعرض من النسخ الاعتيادية، إلى جانب اطلالة أكثر شراسة، مع توفير نظام تعليق معدل بشكل خاص يمنح الشاحنة ثباتًا أفضل على الطرق الوعرة، ومصابيح حادة الشكل، إضافة إلى زيادة ارتفاعها بنحو 15 ملم مقارنة بالفئات القياسية، كما شهدت GR سبورت توسعًا ملحوظًا في عرض المسار.

ورغم غياب الإعلان التفصيلي حتى الآن، فإن الاهتمام العالمي بالجيل الجديد من هايلكس GR سبورت في تزايد مستمر، خصوصًا في الأسواق التي تهيمن عليها الشاحنات متوسطة الحجم، ومن المتوقع أن تكشف تويوتا عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة، ما يمهد لطرح فئة تعتبر من أكثر الإصدارات المرتقبة ضمن عائلة هايلكس الشهيرة.

