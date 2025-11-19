شاهد| تويوتا هايلكس 2026 بمحرك جديد

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا هايلكس موديل 2026، وتنتمي هايلكس لفئة السيارات البيك اب المخصصة للطرق الوعرة والغير ممهدة .

تويوتا هايلكس موديل 2026

أبعاد تويوتا هايلكس موديل 2026

تويوتا هايلكس موديل 2026

تأتى سيارة تويوتا هايلكس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 5325 مم، وعرض 180 مم، وارتفاع 1815 مم .

محرك تويوتا هايلكس موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا هايلكس موديل 2026 قوتها من محرك 2800 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها نظام هجين خفيف بجهد 48 فولت .

تويوتا هايلكس موديل 2026

ويوجد بـ سيارة تويوتا هايلكس موديل 2026 محركان كهربائيان يوفران قوة إجمالية تبلغ 193 حصان، وتعمل بنظام الدفع الرباعي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، ويمكنها قطع مسافة240 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

مواصفات تويوتا هايلكس موديل 2026

زودت سيارة تويوتا هايلكس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مواد فاخرة مع الحفاظ على الصلابة، وهي مستوحاة من تصميم الجيل الأحدث من برادو، وبها شاشتان مقاس 12.3 بوصة لكل من لوحة العدادات، وشاشة النظام الترفيهي.

تويوتا هايلكس موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا هايلكس موديل 2026 بها، لوحة أزرار مادية سهلة الاستخدام لأنظمة المناخ والدفع، وبها نظام Toyota Smart Connect مع تحديثات عبر الهواء (OTA)، وبها مصابيح أمامية LED متطورة لتحسين الإضاءة وكفاءة استهلاك الطاقة

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تأسيس قسم السيارات داخل شركة "تويودا لصناعة النسيج الآلي" تحت إشراف كيشيرو تويودا في عام 1933، وفي عام 1935 تم إنتاج المحرك الأول (النوع A) وأول سيارة ركاب تجريبية (A1) وشاحنة (G1).

تويوتا هايلكس موديل 2026

وفي عام 1936 تم إنتاج أول سيارة ركاب مستقلة، الطراز AA، وتغيير اسم الشركة إلى "تويوتا" لتسهيل النطق في اللغة اليابانية، وفي عام 1937 تم تأسيس شركة تويوتا للسيارات ككيان مستقل، وفي عام 1950 تأسيس شركة تويوتا لتجارة السيارات كشركة مستقلة.

وفي عام 1951 تم إنتاج أول طراز من سيارة "لاند كروزر"، وهي سيارة ذات دفع رباعي ما زالت تنتج حتى اليوم.