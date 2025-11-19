قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواصفات كيا EV6 موديل 2026 الجديدة

إبراهيم القادري

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا EV6 موديل 2026، وتنتمي EV6 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وظهرت لأول مرة في أمريكا الشمالية في معرض لوس أنجلوس للسيارات بعد إطلاقها سابقاً في كوريا وأوروبا.

كيا EV6 موديل 2026

وتوفر كيا EV6 موديل 2026 مدى أطول وتحكم أفضل وتصميم أكثر عدائية، وحصلت علي زيادة كبيرة في القوة بالإضافة إلى إضافة نظام تحويل السرعات الوهمي.

محرك كيا EV6 موديل 2026

تسيتمد سيارة كيا EV6 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 58 كيلووات/ساعة، وبها بطارية أكبر سعة 63 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع 513 كم/ساعة، وبها محركين كهربائيين، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتنتج قوة 609 حصان.

مواصفات كيا EV6 موديل 2026

زودت سيارة كيا EV6 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، تجربة قيادة أكثر تشويق من خلال محاكاة صوتية وإحساس تغيير السرعات مما يضيف عنصر تفاعلي لم يكن موجود في السابق، وبها واجهة أمامية معاد تصميمها، وبها مصابيح LED أضيق، ومداخل هواء أكثر انسيابية، وبها عجلات جديدة، وبها تعديلات طفيفة على الكسوة بينما يفتخر الخلف بمصابيح LED خلفية جديدة وصداد معاد تصميمه.

بالاضافة إلي ان سيارة كيا EV6 موديل 2026 بها، شاشتين مقاس 12.3 بوصة، وعجلة قيادة معاد تصميمها، وبها كونسول وسطي جديد، وبها مجموعة أنظمة المساعدة على القيادة (ADAS)، وبها مواد عازلة للصوت.

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

تأسست شركة كيا في عام 1944 باسم "كيونجسونج للصناعات الدقيقة"، واشتهرت بإنتاج الأنابيب الفولاذية وقطع غيار الدراجات، وغيرت الشركة اسمها إلى "صناعات كيا" في عام 1952 وبدأت بإنتاج أول دراجة هوائية كورية، ثم بدأت في إنتاج الدراجات النارية والآليات الأخرى.

كيا EV6 موديل 2026 السيارات الكروس أوفر الرياضية محرك كيا EV6 موديل 2026 مواصفات كيا EV6 موديل 2026 EV6 موديل 2026 كيا EV6

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
