مواصفات كيا EV6 موديل 2026 الجديدة

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا EV6 موديل 2026، وتنتمي EV6 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وظهرت لأول مرة في أمريكا الشمالية في معرض لوس أنجلوس للسيارات بعد إطلاقها سابقاً في كوريا وأوروبا.

وتوفر كيا EV6 موديل 2026 مدى أطول وتحكم أفضل وتصميم أكثر عدائية، وحصلت علي زيادة كبيرة في القوة بالإضافة إلى إضافة نظام تحويل السرعات الوهمي.

محرك كيا EV6 موديل 2026

تسيتمد سيارة كيا EV6 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 58 كيلووات/ساعة، وبها بطارية أكبر سعة 63 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع 513 كم/ساعة، وبها محركين كهربائيين، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتنتج قوة 609 حصان.

مواصفات كيا EV6 موديل 2026

زودت سيارة كيا EV6 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، تجربة قيادة أكثر تشويق من خلال محاكاة صوتية وإحساس تغيير السرعات مما يضيف عنصر تفاعلي لم يكن موجود في السابق، وبها واجهة أمامية معاد تصميمها، وبها مصابيح LED أضيق، ومداخل هواء أكثر انسيابية، وبها عجلات جديدة، وبها تعديلات طفيفة على الكسوة بينما يفتخر الخلف بمصابيح LED خلفية جديدة وصداد معاد تصميمه.

بالاضافة إلي ان سيارة كيا EV6 موديل 2026 بها، شاشتين مقاس 12.3 بوصة، وعجلة قيادة معاد تصميمها، وبها كونسول وسطي جديد، وبها مجموعة أنظمة المساعدة على القيادة (ADAS)، وبها مواد عازلة للصوت.

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

تأسست شركة كيا في عام 1944 باسم "كيونجسونج للصناعات الدقيقة"، واشتهرت بإنتاج الأنابيب الفولاذية وقطع غيار الدراجات، وغيرت الشركة اسمها إلى "صناعات كيا" في عام 1952 وبدأت بإنتاج أول دراجة هوائية كورية، ثم بدأت في إنتاج الدراجات النارية والآليات الأخرى.

وفي عام 1962 أنتجت كيا أول شاحنة محلية لها، وهي الشاحنة K-360، ثم دخلت مجال سيارات الركاب في عام 1974 مع إنتاج سيارة "بريسيا"، وفي في عام 1987، دخلت كيا في شراكة مع فورد لإنتاج سيارات مازدا التي تم تسويقها تحت علامات تجارية مختلفة.