آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
أصل الحكاية

كل ما تريد معرفته عن مشاكل بطارية السيارة في الشتاء .. أسباب وحلول
عبد الفتاح تركي

حل مشاكل بطارية السيارة في الشتاء .. كثيرًا ما يتعرض أصحاب السيارات لمواقف طارئة في الشتاء تتمثل في عدم إدارة المحرك بسبب تعطل بطارية بدء التشغيل أو فراغ شحنتها.

وأوضح نادي السيارات (AvD) الألماني أن هذه المشكلة لا تقتصر على السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي، ولكنها تظهر أيضا في السيارات الكهربائية، التي تعتمد على بطارية تقليدية إلى جانب بطارية الدفع الكبيرة.

كيف تحافظ على بطارية السيارة ومتي يتم تغييرها ؟

مشاكل بطارية السيارة في الشتاء

وأشار الخبراء الألمان إلى أن إحصائيات أعطال السيارات أظهرت أن بطاريات السيارات تتعطل أكثر من ضعف معدلها في الشتاء مقارنة بشهور الصيف، وعادة ما يتم تصنيف البطارية ضمن الأسباب الأربعة الأكثر شيوعا للأعطال خلال الفترة من أكتوبر إلى مارس.

تباطؤ العمليات الكيميائية

ويرجع سبب هذا العطل إلى تباطؤ العمليات الكيميائية في البطارية بصورة ملحوظة في الطقس البارد ومع تقادم البطارية، علاوة على أنه يتم استنزاف البطارية بدرجة كبيرة خلال هذه الفترة تحديدا؛ حيث يتم تشغيل وظائف الراحة مثل تدفئة المقاعد والزجاج الأمامي والمرايا الجانبية بصورة متكررة، كما أن الوظائف الأساسية مثل الإضاءة ومساحات الزجاج الأمامي تزداد الحاجة إليها خلال شهور الشتاء.

أسباب تلف بطارية السيارة

القيادة لمسافات قصيرة

وفي السيارات المزودة بمحرك احتراق داخلي يقوم المولد الكهربائي أثناء القيادة بتوليد التيار الكهربائي للبطارية، ولكن تظهر مشكلة خلال فصل الشتاء في حالة القيادة لمسافات قصيرة بصورة متكررة؛ حيث يتم سحب طاقة كهربائية من البطارية بشكل أكثر مما يمكن للمولد الكهربائي توليده، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الشحن باستمرار.

ونصح نادي السيارات الألماني باستعمال وظائف الراحة المستهلكة للتيار الكهربائي لفترة وجيزة فقط، ويجب إيقافها عند عدم الحاجة إليها، ويشمل ذلك الراديو وتدفئة المقاعد وغيرها، ومع ذلك لا يجب التهاون في إجراءات السلامة أبدا؛ حيث يجب تشغيل تجهيزات الإضاءة والمروحة عند الضرورة.

علامات ضعف بطارية السيارة

وغالبا ما يمكن لأصحاب السيارات ملاحظة ضعف بطارية بدء التشغيل من خلال بطء تشغيل المحرك أو خفوت أو وميض الإضاءة الداخلية والخارجية عند بدء تشغيل المحرك.

علامات تدل على تلف بطارية السيارة

وأشار مارك كينيدي، المتحدث الإعلامي باسم نادي السيارات الألماني AvD، إلى أن تعطل وظيفة تشغيل وإيقاف المحرك تعتبر إشارة إلى ضعف شحنة البطارية، وخاصة عندما يحدث ذلك في ظل درجة حرارة خارجية أعلى من 3 مئوية؛ لأنه يتم تعطيل هذه الوظيفة مع درجات الحرارة المنخفضة جدًا.

اختبار كفاءة بطارية السيارة

وأشار كينيدي إلى أنه يمكن إجراء اختبار بسيط للتعرف على كفاءة البطارية من خلال التوقف بالسيارة أمام جدار أو مرآب مع تشغيل الأضواء ومراقبة شدة الإضاءة، فإذا تم إيقاف المحرك وضعفت الإضاءة بعد فترة وجيزة، ففي هذه الحالة تكون البطارية ضعيفة الشحنة، ويجب قيادة السيارة لمسافات أطول حتى يتم إعادة شحن البطارية.

بطارية السيارة

وأضاف كينيدي قائلا: “لشحن البطارية عن طريق المولد الكهربائي أو في حالة السيارة الكهربائية عن طريق بطارية الدفع فإنه يكفي قيادة السيارة لأكثر من 30 دقيقة بشرط أن تكون القيادة متواصلة قدر الإمكان دون التوقف في ازدحام مرور أو التوقف عند إشارات المرور”.

ومن الأفضل الانطلاق على الطرق السريعة أو الطرق الريفية مع ضرورة إيقاف أي أجهزة كهربائية غير ضرورية أثناء عملية الشحن.

مساعدة خارجية

وأوضح كينيدي قائلا: “عادة ما يتم شحن البطارية 12 فولت في السيارة الكهربائية أثناء عملية شحن بطارية الدفع”. وإذا كانت البطارية لا تزال ضعيفة فإنه يلزم تشغيلها بواسطة المساعدة الخارجية، وبعد نجاح إدارة المحرك يتم شحن البطارية 12 فولت من بطارية الدفع عن طريق عاكس التيار الكهربائي.

الميكانيكي بيقولك .. اهم 6 النصائح للحفاظ على بطارية السيارة

شاحن مناسب

وبدلا من ذلك، يمكن شحن بطارية بدء التشغيل بواسطة شاحن مناسب من أحد المتاجر المتخصصة، وتحتاج هذه العملية إلى توافر مساحة لإيقاف السيارة، ومن الأفضل أن يتم إجراء هذه العملية في المرآب، وقد يستغرق الأمر من بضع ساعات إلى نصف يوم حسب حالة البطارية والشاحن.

من جانبه، أشار نادي السيارات ADAC الألماني إلى أنه من “الأفضل” استعمال الشواحن العامة الأوتوماتيكية بالكامل والمزودة بوظيفة الحماية من الشرر والقفلة الكهربائية وعكس القطبية، كما ينبغي أيضا استعمال الموديلات المزودة بخاصية مدمجة لتعويض درجة الحرارة المنخفضة للغاية في الشتاء.

بطارية السيارة

وبغض النظر عن الشاحن، الذي يتم استعماله، فإنه يجب اتباع تعليمات تشغيل الشاحن ودليل استعمال السيارة بدقة، والحرص على استشارة الفنيين المتخصصين في حالة وجود أي شك.

وفي نهاية الأمر فإن البطارية تعتبر من المكونات المستهلكة في السيارة، والتي تدوم لمدة من 4 إلى 5 سنوات حسب جودتها وطريقة الاستعمال الشخصي.

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

صورة موضوعية

الغردقة تحتفل بيوم الطفولة العالمي بكرنفال وعروض فنية

فتاوى

فتاوى| ما حكم تَرك صلاة الجمعة والتكاسل عن أدائها؟.. حكم خلع الزوجة الحجاب طاعة لزوجها.. حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

مكتبات مصر العامة

تعاون جديد بين هيئة الكتاب ومكتبات مصر العامة لتوسيع إتاحة الإصدارات للجمهور في القاهرة

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

