إنهاء عصر البنزين.. الصين تكشف عن بطارية كهربائية بمدى 1000 كيلومتر

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42 شهيدًا.. والزوارق الإسرائيلية تقصف الفلسطينيين
يعيشون حربًا أهلية.. مصطفى الفقي: الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع أعنف من أي وقت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
لحظة وداع مؤثرة .. مذيعة تُعلن إصابتها بالسرطان خلال النشرة وتغادر | شاهد
تفاصيل المشدد 5 سنوات لـ عاطلين بتهمة بالنصب والاحتيال بالقاهرة
سنن الرسول بعد صلاة الفجر.. داوم عليها واغتنم ثوابها
ماذا قالت رانيا فريد شوقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير؟
بمشاركة 35 دولة.. وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف 2025|صور
مجلس الشيوخ الأمريكي يلغي رسوم ترامب الجمركية ضد البرازيل
انهيار محادثات الهدنة بين أفغانستان وباكستان في إسطنبول | تفاصيل
بينهم 11 طفلاً .. عشرات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة
«اللي ماسك الزمالك مش كفء».. تامر عبد الحميد يثير الجدل بتصريحات حادة
تواصل الصين قيادة سباق تطوير بطاريات السيارات الكهربائية، بعد أن أعلنت مؤخرا عن إنجاز علمي كبير في بطاريات الحالة الصلبة، والذي يتوقع أن يرفع مدى السيارات الكهربائية إلى 1000 كيلومتر بالشحنة الواحدة، متجاوزا أداء سيارات البنزين التقليدية التي لا يتعدى مداها 800 كيلومتر.

هذا التطور قد يحدث تحول جذري في صناعة السيارات العالمية، إذ لا يقتصر على تحسين الأداء، بل يضع السيارات الكهربائية على أعتاب أن تصبح البديل الكامل لسيارات الوقود.

ووفقا لتقرير موقع  Live Science، فأن الفرق البحثية الصينية تمكنت من تحقيق اختراقات في ثلاث تقنيات رئيسية أنهت هذه المشكلة، وفتحت الباب أمام إنتاج بطاريات امنة وفعالة.

ففي معهد الفيزياء بالأكاديمية الصينية للعلوم، طور الباحثون مادة لاصقة ذكية تنتقل تلقائيا بين القطب والإلكتروليت عند تشغيل البطارية، فتملأ الفجوات وتجعل المكونات تتلاحم بسلاسة، كما ابتكر فريق من معهد المعادن هيكلا بوليمريا مرنا يمنح البطارية قدرة على تحمل أكثر من 20 ألف دورة انحناء دون أن تتأثر، لتصبح مقاومة للتشوهات أثناء الاستخدام اليومي.

أما جامعة تسينغهوا فقد قدمت ابتكار ثالث، يتمثل في تعديل الإلكتروليت ببولي إيثرات مفلورة تشكل طبقة حماية تمنع تلف البطارية في ظروف الجهد العالي أو الحرارة المرتفعة، ما يجعلها أكثر أمان واستقرار.

الجدير بالذكر أن بطاريات الحالة الصلبة تعد الجيل الجديد من بطاريات الليثيوم، وتتميز بكفاءتها العالية وأمانها البيئي، لكنها ظلت تواجه عقبات تقنية تتعلق بضعف الاتصال بين مكوناتها، ما يعيق حركة الأيونات ويقلل كفاءة الشحن والتفريغ.

