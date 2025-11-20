قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. هيونداي بايلوت 2026 الفيس ليفت

هيونداي بايلوت موديل 2026
هيونداي بايلوت موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة هوندا عن طرازها الجديد هيونداي بايلوت موديل 2026 الفيس ليفت، وتنتمي بايلوت لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بـ تحديثات أعمق، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

 هيونداي بايلوت موديل 2026

مواصفات هيونداي بايلوت موديل 2026

 هيونداي بايلوت موديل 2026

زودت سيارة هيونداي بايلوت موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة أكثر ارتفاعاً واستقامة، وبها فتحات تهوية أكبر في الصدادات، وحماية سفلية ضخمة، وبها لمسات رياضية قديمة في الجيل الحالي، وبها جنوط مقاس 20 بوصه .

 هيونداي بايلوت موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي بايلوت موديل 2026 بها، لوحة عدادات رقمية بالكامل مقاس 10.2 بوصه، وبها شاشة وسطية مقاس 12.3 بوصه، وبها نظام ترفيهي أحدث يعتمد واجهة جوجل المدمجة، واتصال 5G، ودعم لاسلكي للهاتف، وبها مقاعد خلفية يمكن تدفئتها وتهويتها، وجلد بني بخياطة برتقالية ، وبها كاميرا 360 درجة، وبها عوازل إضافية في الأبواب وتحت غطاء المحرك، ومواد تقليل ضوضاء ساعدت في خفض مستويات الضجيج من 2 إلى 3 ديسيبل على الطرق السريعة.

وسائل الأمان بـ هيونداي بايلوت موديل 2026

 هيونداي بايلوت موديل 2026

زودت سيارة هيونداي بايلوت موديل 2026 بالكثير من المميزات من ضمنها، ميزة الكبح بعد التصادم، والتي تمنع السيارة من التدحرج أو الاصطدام مرة أخرى بعد وقوع حادث أولي.

محرك هيونداي بايلوت موديل 2026

 هيونداي بايلوت موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي بايلوت موديل 2026 قوتها من محرك 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 285 حصان، وبها عزم دوران 355 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 10 سرعات، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

تأسست مجموعة هيونداي عام 1947 على يد تشونج جو يونج، وتأسست شركة هيونداي موتور في عام 1967، وأطلقت الشركة أول سيارة لها، هيونداي كورتينا، في عام 1968 بالتعاون مع شركة فورد.

 هيونداي بايلوت موديل 2026


وظفت هيونداي مهندسين بريطانيين لتطوير سياراتها الخاصة، وفي عام 1975، أطلقت الشركة أول سيارة كورية جنوبية منتجة بكميات كبيرة، وهي هيونداي بوني، وبدأت الشركة في تصدير سياراتها إلى الإكوادور وبلدان أخرى في عام 1977، ووصلت إلى كندا في الثمانينات.

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

بسمة وهبة و ياسمين الخطيب

3شهور .. أسباب منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب

اسماء جلال

كشفت عن اسم الدلع .. حقيقة علاقة أسماء جلال بعائلتها

جوائز الكاف 2025

حضره كوكبة من الأساطير.. جوائز الكاف 2025

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

