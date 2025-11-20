شاهد.. هيونداي بايلوت 2026 الفيس ليفت

أعلنت شركة هوندا عن طرازها الجديد هيونداي بايلوت موديل 2026 الفيس ليفت، وتنتمي بايلوت لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بـ تحديثات أعمق، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مواصفات هيونداي بايلوت موديل 2026

زودت سيارة هيونداي بايلوت موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة أكثر ارتفاعاً واستقامة، وبها فتحات تهوية أكبر في الصدادات، وحماية سفلية ضخمة، وبها لمسات رياضية قديمة في الجيل الحالي، وبها جنوط مقاس 20 بوصه .

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي بايلوت موديل 2026 بها، لوحة عدادات رقمية بالكامل مقاس 10.2 بوصه، وبها شاشة وسطية مقاس 12.3 بوصه، وبها نظام ترفيهي أحدث يعتمد واجهة جوجل المدمجة، واتصال 5G، ودعم لاسلكي للهاتف، وبها مقاعد خلفية يمكن تدفئتها وتهويتها، وجلد بني بخياطة برتقالية ، وبها كاميرا 360 درجة، وبها عوازل إضافية في الأبواب وتحت غطاء المحرك، ومواد تقليل ضوضاء ساعدت في خفض مستويات الضجيج من 2 إلى 3 ديسيبل على الطرق السريعة.

وسائل الأمان بـ هيونداي بايلوت موديل 2026

زودت سيارة هيونداي بايلوت موديل 2026 بالكثير من المميزات من ضمنها، ميزة الكبح بعد التصادم، والتي تمنع السيارة من التدحرج أو الاصطدام مرة أخرى بعد وقوع حادث أولي.

محرك هيونداي بايلوت موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي بايلوت موديل 2026 قوتها من محرك 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 285 حصان، وبها عزم دوران 355 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 10 سرعات، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

تأسست مجموعة هيونداي عام 1947 على يد تشونج جو يونج، وتأسست شركة هيونداي موتور في عام 1967، وأطلقت الشركة أول سيارة لها، هيونداي كورتينا، في عام 1968 بالتعاون مع شركة فورد.

وظفت هيونداي مهندسين بريطانيين لتطوير سياراتها الخاصة، وفي عام 1975، أطلقت الشركة أول سيارة كورية جنوبية منتجة بكميات كبيرة، وهي هيونداي بوني، وبدأت الشركة في تصدير سياراتها إلى الإكوادور وبلدان أخرى في عام 1977، ووصلت إلى كندا في الثمانينات.