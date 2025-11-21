للطرق الوعرة.. نيسان تكشف عن نافارا 2026 رسميًا | صور

كشفت نيسان عن إطلاق جيل جديد بالكامل من شاحنتها المتوسطة نافارا، وذلك من خلال حدث رسمي أقيم في أستراليا التي تعد السوق الأبرز للنموذج، ويأتي هذا التدشين ليؤكد تعزيز العلامة اليابانية حضورها في فئة الشاحنات التي تشهد منافسة قوية، وعلى رأسها نافارا 2026.

أداء ومحرك نيسان نافارا 2026

دعمت نافارا بمحرك ديزل سعة 2.4 لتر مزودًا بشاحنَي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 201 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 470 نيوتن متر، وهو ما يجعل الأداء أقوى مقارنة بالجيل السابق، ، بينما تحافظ الشاحنة على قدراتها الأساسية في سحب حمولة تصل إلى 3500 كيلوجرام مع قدرة نقل تبلغ 1000 كيلوجرام.

نيسان نافارا 2026

ولم يقتصر التطوير على القوة فحسب، بل شمل أيضًا تحسين الاستهلاك ليصل إلى 7.7 لتر لكل مئة كيلومتر، وتأتي الفئات الأعلى تجهيزًا بنظام دفع رباعي متطور يوفر عدة أوضاع للقيادة

تصميم نيسان نافارا

اعتمدت نافارا على شبك كبير ذي زوايا حادة يحيط به نظام إضاءة LED بتصميم مقسم مستوحى من سيارات نيسان باترول الشهيرة، كما حصلت الشاحنة على صدام أمامي يتسم بالشراسة ويتماشى مع طابع الطرق الوعرة، مع لوحة حماية بلون أحمر مميز وعجلات أوف رود قياس 17 بوصة بإطارات مرتفعة قياسها 32.2 بوصة، مع تحسينات بنظام التعليق ليضيف ارتفاعًا إضافيًا يبلغ 14 ملم.

نيسان نافارا 2026

نسخة برو 4 إكس واريور تضيف طابعًا أكثر شراسة

أبرز ما لفت الأنظار خلال الكشف هو ظهور نسخة خاصة تحمل اللقب برو 4 إكس واريور، وهي نسخة جرى تطويرها بالتعاون بين نيسان وبريمكار الأسترالية، لتكون الخيار الأعلى ضمن الفئة، وتركز هذه النسخة على تعزيز قدرات الطرق الوعرة عبر تحسينات في الهيكل بالإضافة إلى مظهر خارجي أكثر صلابة مع تجهيزات رياضية واضحة.

نيسان نافارا 2026

مقصورة وتجهيزات نيسان نافارا

شهدت نافارا مجموعة من التحديثات التي تجعل استخدامها أكثر سهولة، حيث حصلت على شاشة وسطية بقياس 9 بوصات تدعم النظام الترفيهي الجديد، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف ومجموعة من وسائل السلامة تشمل وسائد هوائية وحساسات محيطية وكاميرا خلفية، نظام ترفيهي صوتي، وسائد هوائية للحماية من الصدمات.