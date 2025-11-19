نيسان روكس تفوز بجائزة سيارة العام 2025| تفاصيل

كشفت شركة نسيان عن حصد جائزة سيارة العام 2025 من خلال سياراتها نيسان روكس ، وتنتمي روكس لفئة السيارات الكي كار، وتتميز برؤية محسنة للسائق وسهولة استخدام عالية، مع تحقيق كفاءة جيدة في استهلاك الوقود وتجربة قيادة راقية.

نيسان روكس تفوز بجائزة سيارة العام 2025

وتعد روكس واحدة من أكثر طرازات نيسان مبيعًا في السوق الياباني، وتظهر حاليا في جيلها الرابع بمقصورة أكثر رحابة وفخامة وتقنيات مساعدة سائق متقدمة، بالإضافة إلى قيادة أكثر هدوء وكفاءة.

لماذا فازت نيسان روكس بالجائزة

نيسان روكس تفوز بجائزة سيارة العام 2025

تم إنتاج سيارة نيسان روكس من اجل رفع مستوى سيارات الـ كي (Kei) عبر إضافة مزايا جديدة، مع الحفاظ على قيمة قوية، وتميزت برؤية محسنة للسائق وسهولة استخدام عالية، مع تحقيق كفاءة جيدة في استهلاك الوقود وتجربة قيادة راقية.

مواصفات نيسان روكس

زودت سيارة نيسان روكس بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، ومقابض أبواب، ومسند رأس، ولوحة عدادات وعجلات جديدة ، وبها نظام قيادة شبه ذاتية على الطرق السريعة (ProPILOT)، ومكابح طوارئ ذكية مع كشف للمشاة والتقاطعات، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة النقاط العمياء والتنبيه من الحركة الخلفية إلى جانب نظام الرؤية المحيطية المزود بكشف للأجسام المتحركة، ونظام عرض ثلاثي الأبعاد ورؤية أمامية واسعة.

نيسان روكس تفوز بجائزة سيارة العام 2025

ويوجد بـ سيارة نيسان روكس ، تقنية Invisible Hood View المتوفرة لأول مرة في فئة الكي، التي تمنح السائق رؤية افتراضية لما يوجد أمام عجلات السيارة وكأن غطاء المحرك غير موجود، ما يساعد على كشف العوائق المخفية، وبها شاشة معلومات وترفيه مدمجة مقاس 12.3 بوصه وتعد الأولى من نوعها في فئة كي كار.

وحصلت نيسان روكس ، على نظام نيسان كونكت المدمج مع خدمات جوجل لتوفير تجربة ملاحة واتصال أكثر تطورًا، وبها مساحة أرجل في الخلف الأفضل بين المنافسين تسمح للأطفال بالوقوف أثناء توقف السيارة، ويمكن للمقاعد الخلفية الانزلاق لمسافة 320 مم .

نيسان روكس تفوز بجائزة سيارة العام 2025

وتم تحسين أداء القيادة في نيسان روكس عبر تطوير المحرك لتوفير الوقود وزيادة الكفاءة وتقليل الضوضاء، بالإضافة إلى تعزيز العزل الصوتي حول الأبواب والإطارات باستخدام مواد عالية الجودة، وتأتي المقاعد مكسوة بقماش ميلانج الناعم الشبيه بالأرائك، مع رغوة يوريثان عالية الكثافة لتعزيز امتصاص الاهتزازات وتحسين الراحة داخل المقصورة.

نيسان روكس تفوز بجائزة سيارة العام 2025

وتعتمد روكس علي نظام نيسان كونكت المدمج مع خدمات جوجل، بما في ذلك خرائط جوجل ومتجر جوجل بلاي وجوجل أسيستنت، ما يوفر مستوى أعلى من التكامل بين الملاحة والترفيه، وعند دمجه مع مسجل القيادة يمكن للمالك استخدام ميزة ريموت فوتو شوت لالتقاط صور للسيارة عن بعد عبر الهاتف.