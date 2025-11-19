قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نيسان روكس تفوز بجائزة سيارة العام 2025| تفاصيل

إبراهيم القادري

كشفت شركة نسيان عن حصد جائزة سيارة العام 2025 من خلال سياراتها نيسان روكس ، وتنتمي روكس لفئة السيارات الكي كار، وتتميز برؤية محسنة للسائق وسهولة استخدام عالية، مع تحقيق كفاءة جيدة في استهلاك الوقود وتجربة قيادة راقية.

وتعد روكس واحدة من أكثر طرازات نيسان مبيعًا في السوق الياباني، وتظهر حاليا في جيلها الرابع بمقصورة أكثر رحابة وفخامة وتقنيات مساعدة سائق متقدمة، بالإضافة إلى قيادة أكثر هدوء وكفاءة.

لماذا فازت نيسان روكس  بالجائزة

تم إنتاج سيارة نيسان روكس من اجل رفع مستوى سيارات الـ كي (Kei) عبر إضافة مزايا جديدة، مع الحفاظ على قيمة قوية، وتميزت برؤية محسنة للسائق وسهولة استخدام عالية، مع تحقيق كفاءة جيدة في استهلاك الوقود وتجربة قيادة راقية.

مواصفات نيسان روكس

زودت سيارة نيسان روكس بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، ومقابض أبواب، ومسند رأس، ولوحة عدادات وعجلات جديدة ، وبها نظام قيادة شبه ذاتية على الطرق السريعة (ProPILOT)، ومكابح طوارئ ذكية مع كشف للمشاة والتقاطعات، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة النقاط العمياء والتنبيه من الحركة الخلفية إلى جانب نظام الرؤية المحيطية المزود بكشف للأجسام المتحركة، ونظام عرض ثلاثي الأبعاد ورؤية أمامية واسعة.

ويوجد بـ سيارة نيسان روكس ، تقنية Invisible Hood View المتوفرة لأول مرة في فئة الكي، التي تمنح السائق رؤية افتراضية لما يوجد أمام عجلات السيارة وكأن غطاء المحرك غير موجود، ما يساعد على كشف العوائق المخفية، وبها شاشة معلومات وترفيه مدمجة مقاس 12.3 بوصه وتعد الأولى من نوعها في فئة كي كار.

وحصلت نيسان روكس ، على نظام نيسان كونكت المدمج مع خدمات جوجل لتوفير تجربة ملاحة واتصال أكثر تطورًا، وبها مساحة أرجل في الخلف الأفضل بين المنافسين تسمح للأطفال بالوقوف أثناء توقف السيارة، ويمكن للمقاعد الخلفية الانزلاق لمسافة 320 مم .

وتم تحسين أداء القيادة في نيسان روكس عبر تطوير المحرك لتوفير الوقود وزيادة الكفاءة وتقليل الضوضاء، بالإضافة إلى تعزيز العزل الصوتي حول الأبواب والإطارات باستخدام مواد عالية الجودة، وتأتي المقاعد مكسوة بقماش ميلانج الناعم الشبيه بالأرائك، مع رغوة يوريثان عالية الكثافة لتعزيز امتصاص الاهتزازات وتحسين الراحة داخل المقصورة.

وتعتمد روكس علي نظام نيسان كونكت المدمج مع خدمات جوجل، بما في ذلك خرائط جوجل ومتجر جوجل بلاي وجوجل أسيستنت، ما يوفر مستوى أعلى من التكامل بين الملاحة والترفيه، وعند دمجه مع مسجل القيادة يمكن للمالك استخدام ميزة ريموت فوتو شوت لالتقاط صور للسيارة عن بعد عبر الهاتف.

