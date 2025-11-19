أفضل سيارات كيا 2025 الـ SUV الجديدة

كشفت شركة كيا عن مجموعة من طرازاتها الجديدة موديل 2025، وتنتمي هذه الإصدارات لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، ومن ضمن تلك السيارات، كيا سورينتو، وكيا تيلورايد، وكيا كرنفال، وكيا EV9 ،

كيا سورينتو موديل 2025

تستمد سيارة كيا سورينتو موديل 2025 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 272 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد من سيارة كيا سورينتو موديل 2025 نسخة هايبرد تعتمد علي محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 230 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة كيا سورينتو موديل 2025 تباع بسعر 120 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا سورينتو موديل 2025 تباع بسعر 122 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سورينتو موديل 2025 تباع بسعر 128 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سورينتو موديل 2025 تباع بسعر 136 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سورينتو موديل 2025 تباع بسعر 152 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة كيا سورينتو موديل 2025 تباع بسعر 168 ألف ريال سعودي .

الفئة السابعة من سيارة كيا سورينتو موديل 2025 تباع بسعر 170 ألف ريال سعودي .

كيا تيلورايد موديل 2025

تحصل سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 3800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 355 نيوتن/متر، وتعمل بقوة الدفع الكلي للعجلات .

الفئة الأولي من سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 تباع بسعر 173 ألف ريال سعودي .

الفئة الأولي من سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 تباع بسعر 198 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 تباع بسعر 216 ألف ريال سعودي .

كيا كرنفال موديل 2025

زودت سيارة كيا كرنفال موديل 2025 بمحرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وبها قوة 272 حصان .

الفئة الأولي من سيارة كيا كرنفال موديل 2025 تباع بسعر 136 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا كرنفال موديل 2025 تباع بسعر 194 ألف ريال سعودي .

كيا EV9 موديل 2025

تحتوي سيارة كيا EV9 موديل 2025 علي محرك سعة وحيد مع دفع خلفي، وينتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة كيا EV9 موديل 2025 محركين كهربائين ينتجوا قوة 379 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة كيا EV9 موديل 2025 تباع بسعر 240 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا EV9 موديل 2025 تباع بسعر 262 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا EV9 موديل 2025 تباع بسعر 277 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا EV9 موديل 2025 تباع بسعر 295 ألف ريال سعودي .