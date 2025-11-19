قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أفضل سيارات كيا 2025 الـ SUV الجديدة

سيارات كيا 2025 الـ SUV الجديدة
سيارات كيا 2025 الـ SUV الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة كيا عن مجموعة من طرازاتها الجديدة موديل 2025، وتنتمي هذه الإصدارات لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، ومن ضمن تلك السيارات، كيا سورينتو، وكيا تيلورايد، وكيا كرنفال، وكيا EV9 ،

كيا سورينتو موديل 2025

تستمد سيارة كيا سورينتو موديل 2025 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 272 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد من سيارة كيا سورينتو موديل 2025 نسخة هايبرد تعتمد علي محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 230 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا سورينتو موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة كيا سورينتو موديل 2025 تباع بسعر 120 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا سورينتو موديل 2025 تباع بسعر 122 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سورينتو موديل 2025 تباع بسعر 128 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سورينتو موديل 2025 تباع بسعر 136 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سورينتو موديل 2025 تباع بسعر 152 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة كيا سورينتو موديل 2025 تباع بسعر 168 ألف ريال سعودي .

الفئة السابعة من سيارة كيا سورينتو موديل 2025 تباع بسعر 170 ألف ريال سعودي .

كيا تيلورايد موديل 2025

تحصل سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 3800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 355 نيوتن/متر، وتعمل بقوة الدفع الكلي للعجلات .

كيا تيلورايد موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 تباع بسعر 173 ألف ريال سعودي .

الفئة الأولي من سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 تباع بسعر 198 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 تباع بسعر 216 ألف ريال سعودي .

كيا كرنفال موديل 2025

زودت سيارة كيا كرنفال موديل 2025 بمحرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وبها قوة 272 حصان .

كيا كرنفال موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة كيا كرنفال موديل 2025 تباع بسعر 136 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا كرنفال موديل 2025 تباع بسعر 194 ألف ريال سعودي .

كيا EV9 موديل 2025

تحتوي سيارة كيا EV9 موديل 2025 علي محرك سعة وحيد مع دفع خلفي، وينتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة كيا EV9 موديل 2025 محركين كهربائين ينتجوا قوة 379 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا EV9 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة كيا EV9 موديل 2025 تباع بسعر 240 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا EV9 موديل 2025 تباع بسعر 262 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا EV9 موديل 2025 تباع بسعر 277 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا EV9 موديل 2025 تباع بسعر 295 ألف ريال سعودي .

كيا سورينتو كيا تيلورايد كيا كرنفال كيا سورينتو موديل 2025 السيارات الـ SUV الرياضية كيا تيلورايد موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

هواوي Mate80

هواوي Mate 80 يرفع سقف المنافسة.. أول لقطات رسمية تستعرض أداء الكاميرا الخارق

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يضيف ميزة دعم الحسابات المتعددة على نظام iOS.. وجوجل تكشف عن قائمة أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد 2025

شيفروليه سيلفرادو 2026

سعر ومواصفات شيفروليه سيلفرادو 2026 في السعودية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد