تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات عائلية في السوق المصري.. أسعار ومواصفات

سيارات عائلية في السوق المصري
سيارات عائلية في السوق المصري
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة من الطرازات العائلية، والتي تأتي بمساحة رحبة مع مقصورة تتسع إلى 7 أفراد، واستطاعت هذه الفئة أن تحظى بشعبية كبيرة بين الباحثين عن سيارة تجمع بين المساحة العائلية والتصميم الرياضي، إلى جانب التجهيزات والقدرات الخاصة بكل طراز.

ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار وأبرز المواصفات لـ 5 سيارات عائلية في السوق المصري

ميتسوبشي اكسابندر

ميتسوبشي اكسابندر

تعتمد سيارة ميتسوبيشي اكسابندر على محرك رباعي الاسطوانات 1500CC، يضخ قوة إجمالية قدرها 104 حصان و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، اضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 1,300,000 جنيه إلى 1,475,000 جنيه.

شيري تيجو 8

شيري تيجو 8

تستمد شيري تيجو 8 برو قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيارات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم بسعر 1,375,000 جنيه وصولًا إلى 1,475,000 جنيه.

شيفروليه كابتيفا

شيفروليه كابتيفا

تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، ينتج 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى قوة إجمالية قدرها 148 حصانا، إلى جانب علبة تروس أوتوماتيكية الأداء مع تقنية الدفع الامامي، وبسعر 1,200,000 جنيه.

اكسيد VX

اكسيد VX

تقدم السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 261 حصانًا، و385 نيوتن متر، وناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة اكسيد VX بين 2,680,000 جنيه و 2,980,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر

تويوتا فورتشنر

زودت السيارة تويوتا فورتشنر بمحرك سداسي الاسطوانات، 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 234 حصانًا، و376 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار، وبسعر 3,500,000 جنيه.

