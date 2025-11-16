إلنترا CN7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر تنوع كبير في الاصدارات المقدمة، والتي تختلف بحسب التصميمات الداخلية والخارجية، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنيات، بحسب كل إصدار وفئة، مع اختلاف المظهر بين السيدان والهاتشباك والفئة الرياضية.

ومن أبرز سيارات السيدان، هيث السيارة هيونداي إلنترا CN7 ، والتي ظهرت في سوق المستعمل بحالة قريبة من الجديدة تمامًا تحت مفهوم كسر الزيرو ضمن موديلات 2025، مع حالة الفبريكا وبسعر يبلغ مليون و200 ألف جنيه.

هيونداي إلنترا CN7

أداء ومحرك هيونداي إلنترا CN7

تعتمد إلنترا CN7 على محرك بسعة 1600 سي سي يعمل عبر أربع أسطوانات، يقدم قوة 126 حصانًا وعزم دوران يبلغ 155 نيوتن متر. ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، مع منظومة دفع أمامي.

تجهيزات ومواصفات هيونداي إلنترا CN7

حصلت السيارة على مجموعة من تجهيزات السلامة أبرزها الوسائد الهوائية وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل وبرنامج الثبات الإلكتروني، مرايات جانبية كهربائية، كاميرا للمتابعة ولسهولة الاصطفاف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة من الخارج.

كما تشمل الإضافات مدخل USB ومدخل AUX ، إلى جانب المصابيح النهارية وإضاءة LED وجنوط رياضية تضيف لمسة تصميمية مميزة، إشارات ضوئية للمرايات، إنذار، شاشة ترفيهية تعمل باللمس تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

تحتوي السيارة على نظام بلوتوث ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، كما تحتوي على عجلة قيادة متعددة الوظائف ومثبت سرعة، مكيف هواء، نظام مكابح مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، برنامج الثبات الالكتروني.

أبعاد وتصميم هيونداي إلنترا CN7

وتعكس الأبعاد الخارجية للسيارة طبيعتها كسيارة سيدان متوسطة الحجم، حيث يبلغ عرضها 1825 مم وارتفاعها 1430 مم مع ارتفاع أرضي يصل إلى 150 مم. كما تستند إلى قاعدة عجلات تمتد إلى 2720 مم، إلى جانب حقيبة خلفية بسعة 474 لتر.