قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الراتب يحسم وجهته.. «الغندور» يكشف: حمدان غير متمسك بالانتقال للزمالك خلال الشتاء
محادثة هاتفية «روسية – إسرائيلية» حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة
لم يحب الواسطة أبدًا.. نجل الراحل محمد صبري يكشف وصية والده
وداعًا نجم الزمالك السابق.. «طارق أضا» يسلط الضوء على إرث محمد صبري الكروي
بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025
العرابي: واشنطن مقتنعة أن اقتلاع حماس من غزة بشكل كامل غير ممكن
واتساب يُطلق ميزة جديدة للتواصل مع مستخدمي التطبيقات الأخرى عبر مُحادثات متداخلة وآمنة
مهلة 10 أيام.. فيريرا يُهدّد الزمالك بشكوى رسمية لـ «الفيفا» لهذا السبب
لم يحظ بالتكريم المناسب.. أحمد صالح: محمد صبري مخدش حقه وهو عايش
خبر من ذهب لعشاق ميسي .. بث مجاني من أبل للدوري الأمريكي
أخطاء في قراءة محمد أحمد حسن خلال دولة التلاوة.. فيديو
تريزيجيه: حياتي كلها كورة.. وقولتلهم لو مش هروح الأهلي مش هلعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إم جي تقدم HS هايبرد+ 2026 بهذه التقنيات.. صور

إم جي HS هايبرد+ 2026
إم جي HS هايبرد+ 2026
صبري طلبه

تواصل العلامة الصينية ام جي تعزيز حضورها داخل سوق السيارات الهجينة عالميًا، من خلال تقديم ام جي اتش اس هايبرد بلس 2026، التي تأتي بتصميم عصري وقدرات ميكانيكية تجمع بين الأداء والجانب الاقتصادي. 

قدرات وأداء إم جي HS هايبرد+ 2026

تعتمد ام جي اتش اس هايبرد بلس على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يعمل بالتكامل مع محرك كهربائي ليصل مجموع القوة إلى 221 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 340 نيوتن متر، ويرتبط النظام الهجين بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات.

إم جي HS هايبرد+ 2026

وتعمل السيارة إم جي تقدم HS هايبرد+ 2026 بنظام دفع أمامي يمكّنها من تحقيق تسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.9 ثانية فقط.

تجهيزات وتقنيات إم جي تقدم HS هايبرد+ 2026

تحظى النسخة الجديدة من إم جي تقدم HS هايبرد+ 2026 بباقة من أنظمة السلامة، بدءًا من 6 وسائد هوائية موزعة على مقدمة وجوانب المقصورة، إضافة إلى نظام توزيع القوة على المكابح والتحكم في قوة الجر، كما تمت إضافة نظام الثبات الإلكتروني لتوفير توازن أكبر على الطرق المتنوعة.

إم جي HS هايبرد+ 2026

وتضم السيارة مساعد صعود ونزول المنحدرات، وتشمل الأنظمة المتقدمة مثبت سرعة متكيف وتنبيه التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ تعمل تلقائيًا عند اكتشاف الخطر، وتدعم السيارة أيضًا مراقبة النقاط العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، بينما توفر كاميرا محيطية ومستشعرات حركة.

إم جي HS هايبرد+ 2026

تصميم وأبعاد إم جي تقدم HS هايبرد+ 2026

تأتي الأبعاد الخارجية للسيارة بطول 4670 ملم وعرض 1890 ملم وارتفاع 1663 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2750 ملم، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 441 لتر، وتعتمد الإضاءة بالكامل على تقنية ليد في الأمام والخلف، بينما تأتي الجنوط بمقاسي 18 أو 19 بوصة بحسب الفئة، وتم تزويد السيارة بمرايا كهربائية مزودة بمؤشرات انعطاف وميزة الذاكرة والطي، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية متاحة في الفئات الأعلى.

إم جي HS هايبرد+ 2026

زودت المقصورة بمجموعة من التقنيات الحديثة، أبرزها شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، أو شاشة أكبر مدمجة بقياس 27 بوصة في الفئة العليا، مع دعم أنظمة الاتصال الذكي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويأتي النظام الصوتي بعدد سماعات يتراوح بين 6 و8 وفق مستوى التجهيز، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وتشتمل الفئات العليا على شاحن لاسلكي مخصص للهواتف الذكية.

ام جي ام جي اتش اس ام جي اتش اس هايبرد بلس إم جي HS هايبرد 2026 سيارة إم جي HS هايبرد 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

حالة الطقس

عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة

البيض

هبوط كبير.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

مهندس الإسكندرية مع والدته

لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها

ترشيحاتنا

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

القهوة

ماذا يحدث عند تناول فنجانين من القهوة السوداء؟

البيض

هل نغسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة؟.. خبيرة تغذية تحذر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد