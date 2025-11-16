إم جي تقدم HS هايبرد+ 2026 بهذه التقنيات.. صور

تواصل العلامة الصينية ام جي تعزيز حضورها داخل سوق السيارات الهجينة عالميًا، من خلال تقديم ام جي اتش اس هايبرد بلس 2026، التي تأتي بتصميم عصري وقدرات ميكانيكية تجمع بين الأداء والجانب الاقتصادي.

قدرات وأداء إم جي HS هايبرد+ 2026

تعتمد ام جي اتش اس هايبرد بلس على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يعمل بالتكامل مع محرك كهربائي ليصل مجموع القوة إلى 221 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 340 نيوتن متر، ويرتبط النظام الهجين بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات.

إم جي HS هايبرد+ 2026

وتعمل السيارة إم جي تقدم HS هايبرد+ 2026 بنظام دفع أمامي يمكّنها من تحقيق تسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.9 ثانية فقط.

تجهيزات وتقنيات إم جي تقدم HS هايبرد+ 2026

تحظى النسخة الجديدة من إم جي تقدم HS هايبرد+ 2026 بباقة من أنظمة السلامة، بدءًا من 6 وسائد هوائية موزعة على مقدمة وجوانب المقصورة، إضافة إلى نظام توزيع القوة على المكابح والتحكم في قوة الجر، كما تمت إضافة نظام الثبات الإلكتروني لتوفير توازن أكبر على الطرق المتنوعة.

إم جي HS هايبرد+ 2026

وتضم السيارة مساعد صعود ونزول المنحدرات، وتشمل الأنظمة المتقدمة مثبت سرعة متكيف وتنبيه التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ تعمل تلقائيًا عند اكتشاف الخطر، وتدعم السيارة أيضًا مراقبة النقاط العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، بينما توفر كاميرا محيطية ومستشعرات حركة.

إم جي HS هايبرد+ 2026

تصميم وأبعاد إم جي تقدم HS هايبرد+ 2026

تأتي الأبعاد الخارجية للسيارة بطول 4670 ملم وعرض 1890 ملم وارتفاع 1663 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2750 ملم، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 441 لتر، وتعتمد الإضاءة بالكامل على تقنية ليد في الأمام والخلف، بينما تأتي الجنوط بمقاسي 18 أو 19 بوصة بحسب الفئة، وتم تزويد السيارة بمرايا كهربائية مزودة بمؤشرات انعطاف وميزة الذاكرة والطي، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية متاحة في الفئات الأعلى.

إم جي HS هايبرد+ 2026

زودت المقصورة بمجموعة من التقنيات الحديثة، أبرزها شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، أو شاشة أكبر مدمجة بقياس 27 بوصة في الفئة العليا، مع دعم أنظمة الاتصال الذكي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويأتي النظام الصوتي بعدد سماعات يتراوح بين 6 و8 وفق مستوى التجهيز، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وتشتمل الفئات العليا على شاحن لاسلكي مخصص للهواتف الذكية.