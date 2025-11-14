المواصفات الكاملة وسعر إم جي 8 2026 في السعودية

تنتمي سيارة إم جي 8 موديل 2026 إلى فئة السيدان الفاخرة، حيث تجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة مع لمسات انسيابية في التصميم والمقصورة الداخلية.

وتأتي السيارة بمجموعة من التجهيزات المتطورة مثل نظام الدفع الهجين المتطور، وشاشات رقمية كبيرة، وأنظمة اتصال ذكية، بالإضافة إلى وسائل أمان وأنظمة مساعدة متقدمة.

محرك وأداء ام جي 8 2026

تقدم السيارة بمحرك سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي متطور، يعتمد النظام على ناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع أمامي، واستهلاك الوقود يقدر بـ 30.1 كيلومتر لكل لتر، فيما تبلغ سعة البطارية 21.4 كيلوواط/ساعة، أما التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثواني.

تصميم ام جي 8 2026

يبلغ طول السيارة 4,887 ملم وعرضها 1,890 ملم وارتفاعها 1,510 ملم، بينما تأتي قاعدة العجلات بطول 2,810 ملم، وتعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED مع إضاءة نهارية من النوع نفسه، كما تتوافر بجنوط ألمنيوم بقياسين 17 أو 18 بوصة حسب الفئة، وتتميز المرايا الجانبية بقدرتها على الطي الكهربائي والتدفئة.

مقصورة وتجهيزات ام جي 8 2026

تتوسط لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس بقياس 12.3 بوصة، وتدعم أنظمة الاتصال Apple CarPlay وAndroid Auto، وتحتوي العدادات على شاشة رقمية بقياس 10.25 أو 12.3 بوصة حسب الفئة، إلى جانب نظام صوتي مكون من 6 سماعات.

تم تزويد السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية، ويحصل مقعد السائق على خاصية التعديل الكهربائي، مع ذاكرة وتبريد في فئة Comfort، بينما يأتي مقعد الراكب الأمامي بخيارات تعديل يدوية أو كهربائية.

وتأتي ام جي 8 2026 مزودة بوسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية وفق الفئة، كما تتضمن أنظمة مساعدة متعددة مثل مكابح ABS المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الكبح الإلكتروني EBD، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر، كما تم تزويدها بنظام تثبيت السرعة الذكي وكاميرا خلفية أو محيطية بزاوية 360 درجة.

سعر ام جي 8 2026 في السعودية

تقدم سيارة إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 109,710 ريال سعودية للفئة القياسية Standard.