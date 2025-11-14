قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسيرات أوكرانية تستهدف موقع تخزين النفط في روسيا
دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمس
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح
سوريا.. استمرار هجمات العصابات على قوات الأمن بالسويداء
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
حريق هائل في مصنع نسيج بالمحلة
الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلته.. فضلها وأعظم 5 صيغ لقضاء الحاجة
جهود مكثفة لتنظيم وإدارة حركة الزائرين بالمتحف المصري الكبير
أقارب مرشح برلماني في مطروح يطلقون النار احتفالا بفوزه واتخاذ الإجراءات ضدهما
نيويورك تايمز : قلق في البنتاجون من صفقة بيع مقاتلات إف-35 للسعودية
مستشار سابق للأمم المتحدة: مصر تلعب دورا رياديا في استقرار وتنمية إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة وسعر إم جي 8 2026 في السعودية

ام جي 8 2026
ام جي 8 2026
صبري طلبه

تنتمي سيارة إم جي 8 موديل 2026 إلى فئة السيدان الفاخرة، حيث تجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة مع لمسات انسيابية في التصميم والمقصورة الداخلية.

وتأتي السيارة بمجموعة من التجهيزات المتطورة مثل نظام الدفع الهجين المتطور، وشاشات رقمية كبيرة، وأنظمة اتصال ذكية، بالإضافة إلى وسائل أمان وأنظمة مساعدة متقدمة.

 ام جي 8 2026

محرك وأداء ام جي 8 2026

 

تقدم السيارة بمحرك سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي متطور، يعتمد النظام على ناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع أمامي، واستهلاك الوقود يقدر بـ 30.1 كيلومتر لكل لتر، فيما تبلغ سعة البطارية 21.4 كيلوواط/ساعة، أما التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثواني.

 ام جي 8 2026

تصميم ام جي 8 2026

 

يبلغ طول السيارة 4,887 ملم وعرضها 1,890 ملم وارتفاعها 1,510 ملم، بينما تأتي قاعدة العجلات بطول 2,810 ملم، وتعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED مع إضاءة نهارية من النوع نفسه، كما تتوافر بجنوط ألمنيوم بقياسين 17 أو 18 بوصة حسب الفئة، وتتميز المرايا الجانبية بقدرتها على الطي الكهربائي والتدفئة.

 ام جي 8 2026

مقصورة وتجهيزات ام جي 8 2026

 

تتوسط لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس بقياس 12.3 بوصة، وتدعم أنظمة الاتصال Apple CarPlay وAndroid Auto، وتحتوي العدادات على شاشة رقمية بقياس 10.25 أو 12.3 بوصة حسب الفئة، إلى جانب نظام صوتي مكون من 6 سماعات.

 ام جي 8 2026

 تم تزويد السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية، ويحصل مقعد السائق على خاصية التعديل الكهربائي، مع ذاكرة وتبريد في فئة Comfort، بينما يأتي مقعد الراكب الأمامي بخيارات تعديل يدوية أو كهربائية.

 ام جي 8 2026

وتأتي ام جي 8 2026 مزودة بوسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية وفق الفئة، كما تتضمن أنظمة مساعدة متعددة مثل مكابح ABS المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الكبح الإلكتروني EBD، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر، كما تم تزويدها بنظام تثبيت السرعة الذكي وكاميرا خلفية أو محيطية بزاوية 360 درجة.

 ام جي 8 2026

سعر ام جي 8 2026 في السعودية

تقدم سيارة إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 109,710 ريال سعودية للفئة القياسية Standard.

إم جي 8 سعر إم جي 8 مواصفات إم جي 8 إم جي 8 2026 سيارة إم جي 8 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

أرشيفية

3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا

بيض المائدة

أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع

الطماطم

أسعار الطماطم تثير غضب المزارعين.. والزراعة تكشف الأسباب| خاص

ترشيحاتنا

الأهلي

طاقم تحكيم تونسي لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

كرة النسائية

إعلان حكام مباريات اليوم بالجولة التاسعة بدوري الكرة النسائية

الأهلي

قبل ضربة البداية الإفريقية.. الأهلي يستعين بتقرير محللي الأداء لفك شفرة شبيبة القبائل

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

فيديو

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد