ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات الجمارك

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع المخزنة بجمارك مطار القاهرة وتفتيش الركاب وجمرك البيوع الجمركية بمطار القاهرة ومخزن 6 أكتوبر والملاحق الخاصة به، وذلك يوم 20 نوفمبر الجاري.

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات الحكومية في قاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا.

وتشمل السيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها واردة من الخارج من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك وهي ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل أنواع: (مرسيدس - بورش - رانج روفر - بروتون - bmw - شيفورليه - كيا - تويوتا - جيب شروكي - أودي - جاجوار - فورد - فولكس - حلاوة - كريسلر - سوزوكي - دايو - لاندروفر - نيسان- دراجة بخارية).

ولفتت مصلحة الجمارك إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة ومخازن جمرك البيوع الجمركية بالمطار وجمرك البيوع الجمركية بمخزن 6 أكتوبر والملاحق الخارجية الخاصة به من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و يتم سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.

ويمكن طلب ‏كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة ‏المالية امتداد شارع رمسيس برج 2، والبيع يتم طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.