وصلت لـ 600 ألف جنيه.. تخفيضات لـ أسعار 5 سيارات زيرو في مصر

شهد سوق السيارات المصري مع بداية شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه، ما يعكس تحركا واضحا من الشركات؛ لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وجاءت تخفيضات الأسعار كمحاولة لتحفيز المبيعات قبل نهاية العام، حيث تستعد الوكالات لطرح موديلات 2026، كما قد تدفع هذه التخفيضات بعض الشركات الأخرى إلى الدخول في سباق تخفيض الأسعار؛ للحفاظ على تنافسيتها.

وخلال السطور التالية سنتعرف على تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو في مصر ‏:

1- هيونداي ايونيك 6

تتميز هيونداي أيونيك 6 بمواصفات تتضمن سعات بطارية مختلفة 53 كيلوواط/ساعة أو 77.4 كيلوواط/ساعة، ومدى قيادة يصل إلى 614 كم، وأداء متنوع بين دفع أمامي أو رباعي حسب الفئة، بالإضافة إلى شحن سريع يدعم الشحن من 10% إلى 80% في 18 دقيقة، كما تتمتع السيارة بتقنيات متقدمة مثل شاشة مدمجة مقاس 12.3 بوصة ومزايا راحة وترفية متنوعة.

أما عن سعر السيارة داخل السوق بعد التخفيضات الأخيرة:

فئة CONNECT PLUS بسعر 2 مليون و100 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و700 ألف جنيه.

فئة EXTREME RWD بسعر 2 مليون و350 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و950 ألف جنيه.

فئة EXTREME AWD بسعر 2 مليون و550 ألف جنيه بدلًا من 3 ملايين و150 ألف جنيه.

2- شيفروليه اوبترا

تتميز شيفروليه اوبترا بمحرك 1.5 لتر يولد حوالي 98 حصانا مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وشاشة لمس تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى وسائل أمان مثل وسائد هوائية أمامية مزدوجة ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS) ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD).

أما عن سعر السيارة داخل السوق بعد التخفيضات الأخيرة:‏

فئة Ls بسعر 725 ألف جنيه بدلًا من 745 ألف جنيه.

فئة Lt بسعر 750 ألف جنيه بدلًا من 770 ألف جنيه.

3- هافال جوليون

تتميز هافال جوليون بمحرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 147-148 حصان و عزم دوران يبلغ 220 نيوتن.متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات (DCT) ونظام دفع أمامي، وتشتمل على مزايا أخرى مثل كاميرا بزاوية 360 درجة، نظام مثبت سرعة تكيفي، وشاشات معلومات وترفيه حديثة.

أما عن سعر السيارة داخل السوق بعد التخفيضات الأخيرة:‏

فئة Deluxe SR بسعر مليون و149 ألف جنيه بدلًا من مليون و175 ألف جنيه.

فئة High Deluxe بسعر مليون و199 ألف جنيه بدلًا من مليون و225 ألف جنيه.

4- هيونداي سانتافي

تختلف مواصفات هيونداي سنتافي حسب سنة الصنع والفئة، لكن بشكل عام، تتوفر بمحركات بنزين متنوعة مثل محرك 2.5 لتر تيربو بقوة تصل إلى 277 حصانًا أو محرك 2.4 لتر بقوة 185 حصانًا، وتأتي بميزات تقنية وراحة مثل شاشات مزدوجة بحجم 12.3 بوصة، وشواحن USB، وشاحن لاسلكي، وفتحة سقف بانورامية، ونظام صوتي متطور.

أما عن سعر السيارة داخل السوق بعد التخفيضات الأخيرة:‏

فئة الأولى بسعر 2 مليون و900 ألف جنيه بدلًا من 3 ملايين و150 ألف جنيه.

فئة 4w بسعر 3 ملايين و400 ألف جنيه بدلًا من 3 ملايين و650 ألف جنيه.

5- هيونداي توسان

تتميز هيونداي توسان 2025 بمجموعة متنوعة من المحركات تشمل محرك بنزين بسعة 2.0 لتر أو 1.6 لتر تيربو (بقوة تصل إلى 180 حصانًا)، وتتوفر بخيارات هجينة وأخرى قابلة للشحن، بالإضافة إلى نظام دفع أمامي أو رباعي. ومن أبرز المواصفات التقنية شاشتي عرض رقميتين بقياس 12.3 بوصة.

أما عن سعر السيارة داخل السوق بعد التخفيضات الأخيرة:‏