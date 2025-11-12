التقاط صورة دون استخدام اليدين.. كل ما لا تعرفه عن تطبيق Cycloramic

لا شك أن مشاهدي برنامج "شارك تانك" القدامى يتذكرون ظهور برونو فرانسوا في الموسم الخامس بوضوح، ولو أن منتجه أثار حماسًا كبيرًا بين المشاركين بدأ فرانسوا عرضه لتطبيق "سايكلوراميك" بعرضه، عارضًا 5% من شركته لأي مستثمر راغب في استثمار 90 ألف دولار في المشروع.

فيما يتعلق بالسعر، يشير فرانسوا إلى أن تقييم 1.8 مليون دولار ربما يكون متحفظًا بعض الشيء، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن تطبيق Cycloramic كان جديدًا نسبيًا وغير مثبت في السوق آنذاك.

تطبيق يتفوق على قدرات أبل

قد أظهر فرانسوا كيف يستغل تطبيق Cycloramic بذكاء خاصية الاهتزاز المدمجة في الهاتف المحمول لتدوير الجهاز بشكل دائري، مما يسمح له بالتقاط صورة بانورامية بزاوية 360 درجة دون استخدام اليدين. وبعد تأكيده امتلاكه براءة اختراع هذه التقنية المبتكرة

حقق تطبيق Panorama Cycloramic نجاحًا كبيرًا في برنامج "Shark Tank" على قناة ABC في وقت سابق من هذا العام.

تميّز تطبيق Cycloramic بقدرته الفريدة على استخدام محركات الاهتزاز الداخلية لهاتف iPhone 5 لتدوير الهاتف للحصول على صور بانورامية مثالية. وقد أبهر التطبيق لجنة تحكيم برنامج Shark Tank والمشاهدين على حد سواء، وتمّ إبرام صفقة بقيمة 500,000 دولار أمريكي بتقييم 3 ملايين دولار أمريكي.

بما أن Cycloramic اعتمدت في البداية على الحافة المسطحة لجهاز iPhone 5 للدوران، فقد استمرت في العمل أيضًا على iPhone 5S. لكن بعد الكشف عن الشكل المنحني لجهاز iPhone 6، بدا مستقبل Cycloramic غامضًا.

والآن، توصلت شركة Cycloramic إلى حل ذكي حقاً، حيث أعلنت عن إصدار جديد من التطبيق المصمم لهاتف iPhone 6 والذي يستخدم شاحن iPhone كنوع من الحامل، مما يسمح لهاتف iPhone 6 بالجلوس والدوران في الفتحة الموجودة بين أطراف الشاحن.

بما أن محركات الاهتزاز الداخلية لجهاز iPhone 6 تتسبب في دوران الجهاز، فإن التطبيق يلتقط صورًا متعددة، ويجمعها معًا لإنشاء صورة بانورامية سلسة بزاوية 360 درجة، بدون استخدام اليدين.

إنها خطوة ذكية، استخدام شاحن Apple الخاص كحامل دوار، حيث يتلقى جميع مالكي iPhone شاحنًا مع

تطبيق الفيديو السحري "Cycloramic" الذي لا يحتاج إلى استخدام اليدين يستخدم شاحن iPhone 6 الخاص بك بذكاء ليدور تلقائيً