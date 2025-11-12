بعد التخفيضات.. تعرف على سعر ومواصفات ستروين ‏ C4X‏ ‏

أعلن وكيل ستروين Citroën في مصر، عن خفض أسعار موديلات 2026 من سيارة C4X المجمعة محليا، بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه، وذلك لتلبية متطلبات العملاء الباحثين عن التكنولوجيا الأوروبية، والأداء الاقتصادي، وأعلى مستويات الراحة والأمان.

تأتي السيارة ستروين C4X‏‏ بفئتين هما ‏Feel‏ وShine، ‏مزودة بمحرك PureTech سعة 1.2 لتر تربو بقوة 130 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتجمع بين أداء قوي وكفاءة في استهلاك الوقود، إلى جانب تصميم أنيق يجمع بين خطوط السيدان الرياضية وارتفاع سيارات SUV، كما توفر السيارة مساحة داخلية واسعة وصندوق أمتعة بسعة 510 لترات.

تتميز فئة C4X Feel بجنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، ونظام دخول وتشغيل بدون مفتاح، ومثبت سرعة مع محدد للسرعة، بالإضافة إلى فرامل يد كهربائية. كما تضم نظاما صوتيا مكوّنا من 4 سماعات يدعم البلوتوث وفتحات USB، إلى جانب تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ووسائل أمان تشمل 6 وسائد هوائية وبرنامج الثبات الإلكتروني.

أما الفئة الأعلى C4X Shine فتأتي مع سقف بانورامي كهربائي، وجناح خلفي رياضي، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا رجوع خلفية عالية الدقة، إضافة إلى مقاعد أمامية كهربائية بخاصية التدليك ودعم القطنية.

كما تضم شاشة عدادات رقمية 7 بوصة، وشاشة وسطية 10 بوصات تعمل باللمس، وتشمل تجهيزاتها شاحنًا لاسلكيًا، وإضاءة أمامية LED متطورة بنظام High Beam Assist، ونظام صوتي أكثر تطورًا.

أما عن أسعار السيارة ستروين ‏C4X، فانخفض سعر الفئة الأولى ‏C4X ‎Feel‏ بمقدار 90 ألف جنيه ليُصبح 1,199,000 جنيه، بينما شهدت الفئة الثانية ‏C4X Shine‏ انخفاضًا قدره 100 ألف جنيه ليصبح 1,349,000 جنيه.