الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
بعد التخفيضات.. تعرف على سعر ومواصفات ستروين ‏ C4X‏ ‏

كريم عاطف

أعلن وكيل ستروين Citroën في مصر، عن خفض أسعار موديلات 2026 من سيارة C4X المجمعة محليا، بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه، وذلك لتلبية متطلبات العملاء الباحثين عن التكنولوجيا الأوروبية، والأداء الاقتصادي، وأعلى مستويات الراحة والأمان.

تأتي السيارة ستروين C4X‏‏ بفئتين هما ‏Feel‏ وShine، ‏مزودة بمحرك PureTech سعة 1.2 لتر تربو بقوة 130 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتجمع بين أداء قوي وكفاءة في استهلاك الوقود، إلى جانب تصميم أنيق يجمع بين خطوط السيدان الرياضية وارتفاع سيارات SUV، كما توفر السيارة مساحة داخلية واسعة وصندوق أمتعة بسعة 510 لترات.

تتميز فئة C4X Feel بجنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، ونظام دخول وتشغيل بدون مفتاح، ومثبت سرعة مع محدد للسرعة، بالإضافة إلى فرامل يد كهربائية. كما تضم نظاما صوتيا مكوّنا من 4 سماعات يدعم البلوتوث وفتحات USB، إلى جانب تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ووسائل أمان تشمل 6 وسائد هوائية وبرنامج الثبات الإلكتروني.

أما الفئة الأعلى C4X Shine فتأتي مع سقف بانورامي كهربائي، وجناح خلفي رياضي، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا رجوع خلفية عالية الدقة، إضافة إلى مقاعد أمامية كهربائية بخاصية التدليك ودعم القطنية. 

كما تضم شاشة عدادات رقمية 7 بوصة، وشاشة وسطية 10 بوصات تعمل باللمس، وتشمل تجهيزاتها شاحنًا لاسلكيًا، وإضاءة أمامية LED متطورة بنظام High Beam Assist، ونظام صوتي أكثر تطورًا.

أما عن أسعار السيارة ستروين ‏C4X، فانخفض سعر الفئة الأولى ‏C4X ‎Feel‏ بمقدار 90 ألف جنيه ليُصبح 1,199,000 جنيه، بينما شهدت الفئة الثانية ‏C4X Shine‏ انخفاضًا قدره 100 ألف جنيه ليصبح 1,349,000 جنيه.

