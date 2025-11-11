مواصفات هيونداي I30 الهاتشباك 2026| صور

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي I30 موديل 2026 ، وتنتمي I30 لفئة السيارات الهاتشباك الكوبيه .

محرك هيونداي I30 موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي I30 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 140 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 253 نيوتن/متر .

أبعاد هيونداي I30 موديل 2026

تأتى سيارة هيونداي I30 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4455 مم، وعرض 1795 مم، وارتفاع 1425 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2650 مم .

وسائل الأمان بـ هيونداي I30 موديل 2026

زودت سيارة هيونداي I30 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات للركن، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

مواصفات هيونداي I30 موديل 2026

تمتلك سيارة هيونداي I30 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها مرايات كهربائية، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها باور ستيرنج، وبها جنوط رياضية، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مثبت سرعة .

سعر هيونداي I30 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 349 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .