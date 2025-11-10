قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريليانس V6 عائلية بـ 600 ألف جنيه

بريليانس V6 موديل 2019
بريليانس V6 موديل 2019
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بريليانس V6 موديل 2019

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بريليانس V6 موديل 2019، وتنتمي V6 لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات بريليانس V6 موديل 2019 الخارجية

بريليانس V6 موديل 2019

تظهر سيارة بريليانس V6 موديل 2019 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بريليانس ، وتم تثبيت شعار شركة بريليانس علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك بريليانس V6 موديل 2019

بريليانس V6 موديل 2019

تستمد سيارة بريليانس V6 موديل 2019 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 190 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بريليانس V6 موديل 2019 الداخلية

بريليانس V6 موديل 2019

تمتلك مقصورة بريليانس V6 موديل 2019 الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة من الداخل، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة امان، ومراه داخلية للرؤية، وبها فرش مقاعد من الجلد .

سعر بريليانس V6 موديل 2019

تتوافر سيارة بريليانس V6 موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بريليانس V6 موديل 2019

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة  يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .

بريليانس V6 موديل 2019 V6 موديل 2019 مواصفات بريليانس V6 محرك بريليانس V6 سعر بريليانس V6 موديل 2019

