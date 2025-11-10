بسعر لا يصدق.. ماذا تقدم مازيراتي ليفانتي تروفيو؟

شهدت الأسواق الأمريكية تسعير مذهل لسيارة مازيراتي ليفانتي تروفيو، وهي مركبة رياضية متعددة الاستخدامات SUV تتصدر فئة الأداء الفاخر، حيث أن السيارة المعروفة بقلبها النابض من تصميم فيراري، أصبحت تعرض بأسعار تبدو بسيطة مقابل قوتها المذهلة أو مكانتها المرموقة.

هذا الواقع الجديد يضع ليفانتي تروفيو في دائرة الضوء كصفقة استثنائية، بأداء مبهر يقارب حدود السوبركار وبلمسة إيطالية خالصة، لكن بتكلفة بعيدة كل البعد عن المبالغ المعتادة في هذا القطاع، مما يثير الكثير من التساؤلات.

مازيراتي ليفانتي تروفيو

تظهر بيانات السوق أن موديلات مازيراتي ليفانتي تروفيو من 2019 إلى 2021 تقدم بأسعار تبدأ من 60 ألف دولار أمريكي فقط، هذا الانخفاض في القيمة هو ما لفت الأنظار، خاصة عند مقارنته بأسعار السيارات المنافسة.

مازيراتي ليفانتي تروفيو بمحرك 590 حصانًا

تستمد ليفانتي تروفيو هويتها وقوتها من محرك V8 استثنائي بسعة 3.8 لتر، ثنائي التيربو يولد قوة حصانيه تصل إلى 590 حصانًا، ويصاحبه عزم دوران يبلغ 730 نيوتن متر، حيث تم تطوير المحرك بالتعاون مع فيراري، وهو ما يضمن نقاء الأداء الإيطالي الذي يتمثل في هذه العلامة العريقة.

مازيراتي ليفانتي تروفيو

تتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 3.8 ثانية فقط، أما سرعتها القصوى تبلغ 304 كيلومترات في الساعة، بهذه المواصفات لم تعد القدرات الميكانيكية مجرد أرقام، بل هي ترجمة لأداء فعلي ساحق.

مازيراتي ليفانتي تروفيو وتجهيزات عصرية

لا تتنازل ليفانتي تروفيو عن أي عنصر من عناصر الفخامة داخل مقصورتها، التي صممت لتقدم تجربة مميزة، حيث ظهرت المقاعد مكسوة جلد بيينو فيوري الفاخر، الذي يزينه شعار "تروفيو" المطرز على مساند الرأس.

مازيراتي ليفانتي تروفيو

ولتعزيز مازيراتي ليفانتي تروفيو الطابع الرياضي، تم استخدام ألياف الكربون والألومنيوم المصقول بشكل مكثف على لوحة القيادة، أما التكنولوجيا، فيتم التحكم فيها عبر شاشة وسطية تدعم التطبيقات الذكية، ونظام ترفيهي صوتي عالي الأداء، وباقة من التجهيزات تشمل أدوات الحماية والتحكم.