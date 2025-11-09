أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة مزاد علني لبيع عدد من السيارات والبضائع الخاصة بعدد من النيابات المختلفة، وذلك يوم 12 نوفمبر 2025.

وتقام جلسة المزاد العلني للسيارات الحكومية تقام في قاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

وتشمل المركبات المعروضة للبيع مجموعة كبيرة من السيارات الملاكي والبيك آب والأتوبيسات والميكروباصات والتكاتك والموتوسيكلات والمقطورات من علامات مثل شيفروليه، إيسوزو، كيا، هيونداي، جيب شيروكي، فورد، تويوتا، نيسان، بيجو، سوزوكي، فيات، أودي، سكودا، جيلي، هوندا وغيرها من الموديلات والطرازات المختلفة.

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 الاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع، ويتم سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يومًا.

ويمكن طلب ‏كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة ‏المالية امتداد شارع رمسيس برج 2، والبيع يتم طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.