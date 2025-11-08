5 سيارات اقتصادية أحدث موديل.. بتصميم السيدان

يضم السوق المصري باقة من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية أو التقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الهيكلية منها فئة السيدان الشهيرة، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى الأبعاد المتقاربة نسبيًا والمساحة الرحبة ذات الـ 5 مقاعد، إلى جانب القدرات الخاصة بكل إصدار وفئة.

ميتسوبيشي اتراج

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اتراج على ناقل سرعات CVT أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 76 حصانا و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 740,000 جنيه.

رينو تاليانت

زودت السيارة رينو تاليانت بمحرك 1000 سي سي تيربو ، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، وتقنية الجر الامامي للعجلات، مع سعر يتراوح بين 699,000 جنيه و 799,000 جنيه.

هيونداي أكسنت RB

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت RB على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبسعر يبدأ من 779,900 جنيه وصولاً إلى 899,000 جنيه.

سوزوكى سويفت ديزاير

تأتي السيارة بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبسعر يبلغ 829,900 جنيه.

نيسان سنترا

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم بسعر يبلغ 899,000 جنيه.