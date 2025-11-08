قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 عربيات SUV بالأسعار..رينو تقدم توينجو 2026 الجديدة..هوندا S2000 تتحول إلى كوبيه خارقة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

رينو تقدم توينجو 2026 الجديدة .. وهذا سعرها عالميا
استمرارًا لمسيرة الابتكار التي تمزج بين التراث والحداثة، كشفت رينو الفرنسية عند سيارتها الجديدة كليًا صاحبة اللقب "توينجو"، وذلك في ثوب يتماشى مع توجهها الكهربائي المستقبلي، دون التخلي عن المفهوم الكلاسيكي المقتبس من إصداراتها الأيقونية.

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل
كشفت شركة تويوتا عن أول صور رسمية للجيل الجديد من هايلوكس 2026 قبل عرضها العالمي المرتقب في 10 نوفمبر، لتواصل مسيرتها كواحدة من أكثر سيارات البيك أب متوسطة الحجم شعبية على مستوى العالم.


هوندا S2000 تتحول إلى كوبيه خارقة.. بإطلالة الـ سوبر كار
استطاعت السيارة هوندا S2000 أن تخطف الأنظار خلال معرض SEMA، بعد إجراء باقة من التعديلات من قبل Bulletproof Automotive الأمريكية، والتي تحولت نسخة جريئة تنتمي إلى عائلة السوبر كار بتصميم الكوبيه الشهير.

الكشف عن تويوتا 4 رانر موديل 2026 بهذه الأسعار
كشفت تويوتا عن الجيل الأحدث من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدام 4 رانر موديل 2026، التي تعد من أشهر السيارات ضمن فئة الـSUV ، وانطلقت السيارة بعدد من التحديثات البسيطة، ولكن بزيادة في سعرها العالمي مقارنة  بالموديل السابق.

تحمل العلامة اليابانية والكورية.. 5 سيارات SUV في مصر بالأسعار
استطاعت السيارات الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المحلي والعالمي، نسبة إلى الارتفاع المناسب والمساحة الرحبة، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل اصدار، إلى جانب تنوع العلامات المقدمة منها اليابانية والكورية الجنوبية.

