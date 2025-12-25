قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقى فى مقابر تحيا مصر للخالدين
وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.. بيان رسمي
الحكومة تحسم الجدل: لا نية لبيع مصانع الغزل والنسيج.. وتطوير 60 منشأة بأحدث تكنولوجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ظل الإمام أولى روايات نهلة النمر تجمع بين الخيال الروحاني والنبض الإنساني

غلاف الرواية
غلاف الرواية


صدر حديثًا عن دار نشر مركز الحضارة للتنمية الثقافية الطبعة الأولى من رواية "ظل الإمام" للكاتبة نهلة النمر في  عمل أدبي يجمع بين الخيال الروحاني والنبض الإنساني.
تدور أحداث الرواية في أجواء خيالية مستوحاة من وقائع حقيقية، حيث يعيش أبطالها بين بشر مفعمين بالنور والسكينة، وتتشكل حكايتهم تحت ظلال الهيبة الروحية.

ليست الرواية سيرة تاريخية، بل نص أدبي ينتمي إلى ما يمكن تسميته بـ"الخيال الروحي"، حيث تمتزج التأملات الإيمانية بقصة حب خجولة بين بطلي الرواية، سرعان ما تتلاشى ملامحها أمام حقيقة أكبر منهما؛ نور العشق الإلهي.

وبين نداء القلب الإنساني ونداء المحبة الخالصة لله، تبدأ رحلة تتجاوز العالم المحسوس إلى عوالم الروح، فتتشكل الرواية كمسار للتجربة الصوفية داخل عالم سردي مشوق.

وعن الرواية؛ قال علي عبد الحميد، مدير دار النشر:  "رواية ظل الإمام تشع نورًا، وتمنح القارئ حالة فريدة من الصفاء، وكأنّه يعيش أحداثها لحظة بلحظة."
أما الكاتب والروائي ناصر عراق، فعلق بقوله:  
“الخبرة الروائية في هذا العمل واضحة، وأسلوب نهلة النمر يتميز بعذوبة ورشاقة تستدعي الانتباه.”

رواية "ظل الإمام"هي العمل الأدبي الأول للكاتبة نهلة النمر، وقد صدرت حديثًا وتُطرح حاليًا في المكتبات، على أن تُشارك في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

مركز الحضارة للتنمية الثقافية ظل الإمام نهلة النمر سيرة تاريخية ناصر عراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

الصيدلانية صفاء حسني السمان مسؤول المكتب الفني لمستشار وزير الصحة

القومي للمرأة يهنئ صفاء السمان لفوزها بجائزة تميز بالقطاع الصحي

وزير العمل

وزير العمل يدعو أصحاب الأعمال للمشاركة في مبادرة التفتيش الذكي

التهنئة بعيد الميلاد

بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد