هوندا S2000 تتحول إلى كوبيه خارقة.. بإطلالة الـ سوبر كار

استطاعت السيارة هوندا S2000 أن تخطف الأنظار خلال معرض SEMA، بعد إجراء باقة من التعديلات من قبل Bulletproof Automotive الأمريكية، والتي تحولت نسخة جريئة تنتمي إلى عائلة السوبر كار بتصميم الكوبيه الشهير.

تصميم السيارة هوندا S2000 المعدلة

حصلت السيارة هوندا على هيكل خارجي مصنوع من ألياف الكربون، بالإضافة إلى سبويلر خلفي عريض يعزز من الطابع الرياضي، إلى جانب سقف صلب بمظهر مائل، ومنظومة عادم ثنائية، مع مصابيح أمامية حادة تتسم بالشراسة.

هوندا S2000 المعدلة

وجاءت المصابيح الخلفية بمظهر رياضي تعمل بتقنية LED، ولمسات كربونية تتضمن الواجهة والأجناب، مع الارتكاز على جنوط رياضية متعددة الأضلاع، أقرب إلى مفهوم النجمة المتشعبة يبلغ قياسها 19 بوصة، وغطاء للمحرك يحتوي على فتحات تهوية مزدوجة.

هوندا S2000 المعدلة

وحصلت السيارة هوندا S2000 على مكابح بريمبو ذات لمسات حمراء من الخارج، بالإضافة إلى مشد أمامي، وبعض الملصقات التي تعبر عن الطابع الخاص بهذه النسخة الخارقة، مع مرايات جانبية تتخذ شكل فريد، مقابض ظاهرة للأبواب ليست على الطراز الخفي الجديد، وفتحات هوائية ناحية الرفارف الأمامية للسيارة.

هوندا S2000 المعدلة

أداء هوندا S2000 بقوة 580 حصانًا

لاشك أن المظهر الرياضي للسيارة هوندا S2000، سيكشف عن قوة خارقة أسفل غطاء المحرك، حيث تمتعت السيارة بنظام سوبر تشارجر، من محرك سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 580 حصانًا، عند 9300 دورة في الدقيقة.

هوندا S2000 المعدلة

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الخلفي للسيارة هوندا S2000، عبر ناقل سرعات يدوي مكون من 6 نقلات، إلى جانب ترس تفاضلي محدود الانزلاق، مع باقة من التجهيزات التي تتضمن وسائل التحكم والأمان، تشمل تقنيات المكابح.