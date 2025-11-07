قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب سمسرة بيع شقة .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرابية
حقك عليا .. أول رد من روبي بعد الزج باسمها في خلافات أسرية
الهلال يكتسح النجمة برباعية في الدوري السعودي
مؤسسة أبو العينين الخيرية.. 40 عاما من العمل الجاد في دعم الثقافة والمجتمع
الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025
هوندا S2000 تتحول إلى كوبيه خارقة.. بإطلالة الـ سوبر كار
حمدي الوزير: خُفت من نفسي في المغتصبون لهذا السبب
قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية
بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي ومكنش قصدى
الخزانة الأمريكية تزيل اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات
رئيس الاتحاد الدولي للرماية: الرئيس السيسي صاحب رؤية ملهمة جعلت العاصمة الإدارية نموذجًا عالميًا
تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري
تكنولوجيا وسيارات

هوندا S2000 تتحول إلى كوبيه خارقة.. بإطلالة الـ سوبر كار

 هوندا S2000 المعدلة
 هوندا S2000 المعدلة
صبري طلبه

استطاعت السيارة هوندا S2000 أن تخطف الأنظار خلال معرض SEMA، بعد إجراء باقة من التعديلات من قبل Bulletproof Automotive الأمريكية، والتي تحولت نسخة جريئة تنتمي إلى عائلة السوبر كار بتصميم الكوبيه الشهير.

تصميم السيارة هوندا S2000 المعدلة 

حصلت السيارة هوندا على هيكل خارجي مصنوع من ألياف الكربون، بالإضافة إلى سبويلر خلفي عريض يعزز من الطابع الرياضي، إلى جانب سقف صلب بمظهر مائل، ومنظومة عادم ثنائية، مع مصابيح أمامية حادة تتسم بالشراسة.

هوندا S2000 المعدلة 

وجاءت المصابيح الخلفية بمظهر رياضي تعمل بتقنية LED، ولمسات كربونية تتضمن الواجهة والأجناب، مع الارتكاز على جنوط رياضية متعددة الأضلاع، أقرب إلى مفهوم النجمة المتشعبة يبلغ قياسها 19 بوصة، وغطاء للمحرك يحتوي على فتحات تهوية مزدوجة.

هوندا S2000 المعدلة 

وحصلت السيارة هوندا S2000 على مكابح بريمبو ذات لمسات حمراء من الخارج، بالإضافة إلى مشد أمامي، وبعض الملصقات التي تعبر عن الطابع الخاص بهذه النسخة الخارقة، مع مرايات جانبية تتخذ شكل فريد، مقابض ظاهرة للأبواب ليست على الطراز الخفي الجديد، وفتحات هوائية ناحية الرفارف الأمامية للسيارة.

هوندا S2000 المعدلة 

أداء هوندا S2000 بقوة 580 حصانًا 

لاشك أن المظهر الرياضي للسيارة هوندا S2000، سيكشف عن قوة خارقة أسفل غطاء المحرك، حيث تمتعت السيارة بنظام سوبر تشارجر، من محرك سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 580 حصانًا، عند 9300 دورة في الدقيقة.

هوندا S2000 المعدلة 

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الخلفي للسيارة هوندا S2000، عبر ناقل سرعات يدوي مكون من 6 نقلات، إلى جانب ترس تفاضلي محدود الانزلاق، مع باقة من التجهيزات التي تتضمن وسائل التحكم والأمان، تشمل تقنيات المكابح.

