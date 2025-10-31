عيوب التصنيع تجبر هوندا على سحب 700 ألف سيارة من الأسواق

تخضع شركة هوندا اليابانية حاليًا لثلاثة تحقيقات منفصلة من قِبل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA)، بعد ورود تقارير متعددة عن مشكلات تتعلق بوسائد الهواء، وفقدان القوة أثناء القيادة، وأنظمة أحزمة الأمان في مئات الآلاف من المركبات.

تحقيقات السلامة تشمل موديلات شهيرة من هوندا

تشمل التحقيقات ما يقارب 710 آلاف سيارة من طرازات أوديسي (Odyssey) وبايلوت (Pilot) وCR-V الهجينة.

ووفقًا لتقارير الهيئة الأمريكية، فإن بعض هذه السيارات واجهت أعطالًا خطيرة قد تهدد سلامة السائقين والركاب أثناء القيادة.

مشكلة الوسائد الهوائية تثير القلق

واحدة من أبرز القضايا التي يتم التحقيق فيها يتعلق بـ انتشار الوسائد الهوائية الجانبية بشكل عشوائي أثناء القيادة.

تلقت NHTSA 18 بلاغًا من مالكي سيارات هوندا أوديسي بين عامي 2018 و2022، أشاروا إلى أن الوسائد الهوائية قد فُعّلت فجأة دون أي اصطدام، ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة أو وقوع حوادث.

أعطال في أحزمة الأمان وفقدان للطاقة

كما تشمل التحقيقات حالات خلل في أنظمة أحزمة الأمان التي قد تفشل في التثبيت السليم أثناء الحوادث، إلى جانب تقارير عن انقطاع مفاجئ للطاقة أثناء القيادة، وهو ما قد يشكل خطرًا كبيرًا خاصة على الطرق السريعة.

من جانبها، أعلنت شركة هوندا أنها على دراية بالتحقيقات الثلاثة، وأكدت أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات الأمريكية لتحديد أسباب المشكلات المحتملة واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

وأكدت الشركة أن سلامة العملاء هي أولوية قصوى، وأنها ستصدر أي استدعاءات رسمية إذا ثبت وجود عيوب تصنيع تستدعي ذلك.

تأتي هذه التطورات بعد أسبوع فقط من فتح تحقيق منفصل في طراز أكيورا ILX بسبب خلل محتمل في نظام المكابح.

ويبدو أن السلطات الأمريكية تشدد الرقابة على شركات السيارات الكبرى بعد تزايد عدد الاستدعاءات المرتبطة بعيوب السلامة في السوق الأمريكي.