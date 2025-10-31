قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من خطر يهدد أولادك | هل تتحرش روبوتات الذكاء الاصطناعي بالمراهقين؟ .. كيف يحدث التلاعب النفسي الرقمي؟
بث مباشر لخطبة الجمعة بالعاصمة الإدارية
عطل مفاجئ بقطار ببني سويف يتسبب في توقف جزئي لحركة القطارات
الأمم المتحدة: الفاشر السودانية تحولت إلى بؤرة لفظائع ممنهجة
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
رفع القدرة التنافسية.. تقدم بارز للجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم
المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها
وزير الخارجية: ندعم أمن واستقرار المنطقة بإيجاد حلول سلمية للملف النووي
بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الشتوي الصحيح للصلوات الخمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عيوب التصنيع تجبر هوندا على سحب 700 ألف سيارة من الأسواق

هوندا
هوندا
عزة عاطف

تخضع شركة هوندا اليابانية حاليًا لثلاثة تحقيقات منفصلة من قِبل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA)، بعد ورود تقارير متعددة عن مشكلات تتعلق بوسائد الهواء، وفقدان القوة أثناء القيادة، وأنظمة أحزمة الأمان في مئات الآلاف من المركبات.

تحقيقات السلامة تشمل موديلات شهيرة من هوندا

تشمل التحقيقات ما يقارب 710 آلاف سيارة من طرازات أوديسي (Odyssey) وبايلوت (Pilot) وCR-V الهجينة. 

ووفقًا لتقارير الهيئة الأمريكية، فإن بعض هذه السيارات واجهت أعطالًا خطيرة قد تهدد سلامة السائقين والركاب أثناء القيادة.

مشكلة الوسائد الهوائية تثير القلق

واحدة من أبرز القضايا التي يتم التحقيق فيها يتعلق بـ انتشار الوسائد الهوائية الجانبية بشكل عشوائي أثناء القيادة.

تلقت NHTSA 18 بلاغًا من مالكي سيارات هوندا أوديسي بين عامي 2018 و2022، أشاروا إلى أن الوسائد الهوائية قد فُعّلت فجأة دون أي اصطدام، ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة أو وقوع حوادث.

أعطال في أحزمة الأمان وفقدان للطاقة

كما تشمل التحقيقات حالات خلل في أنظمة أحزمة الأمان التي قد تفشل في التثبيت السليم أثناء الحوادث، إلى جانب تقارير عن انقطاع مفاجئ للطاقة أثناء القيادة، وهو ما قد يشكل خطرًا كبيرًا خاصة على الطرق السريعة.

من جانبها، أعلنت شركة هوندا أنها على دراية بالتحقيقات الثلاثة، وأكدت أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات الأمريكية لتحديد أسباب المشكلات المحتملة واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

وأكدت الشركة أن سلامة العملاء هي أولوية قصوى، وأنها ستصدر أي استدعاءات رسمية إذا ثبت وجود عيوب تصنيع تستدعي ذلك.

تأتي هذه التطورات بعد أسبوع فقط من فتح تحقيق منفصل في طراز أكيورا ILX بسبب خلل محتمل في نظام المكابح.

ويبدو أن السلطات الأمريكية تشدد الرقابة على شركات السيارات الكبرى بعد تزايد عدد الاستدعاءات المرتبطة بعيوب السلامة في السوق الأمريكي.

هوندا أعطال السيارات استدعاءات السيارات سوق السيارات الأمريكي وسائد هوائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار

هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

ترشيحاتنا

الفول

فوئد وأضرار.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول في الصباح

الكابوريا

متبلة ولذيذة.. طريقة عمل الكابوريا

مشروبات

مشروبات تحسن الأيض والهضم قبل النوم

بالصور

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

عيوب التصنيع تجبر هوندا على سحب 700 ألف سيارة من الأسواق

هوندا
هوندا
هوندا

بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
نيسان فرونتير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد