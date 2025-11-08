رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

في خطوة لافتة لعشاق السيارات الكلاسيكية ورياضة المحركات، أعلنت شركة رينو الفرنسية عن طرح مجموعة نادرة من سياراتها التاريخية للبيع، تشمل نحو 100 مركبة من أرشيفها التراثي، من بينها أكثر من 20 سيارة فورمولا 1 شاركت في سباقات خلال العصر الذهبي للمحركات التوربينية ما بين 1981 و1985.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الشركة لإعادة تنظيم مجموعتها التي تضم حاليا 800 سيارة، استعدادا لافتتاح متحف رينو الجديد في موقع مصنعها بمنطقة فلينس سور سين قرب باريس، والمقرر افتتاحه في عام 2027.

تضم المجموعة المعروضة سيارات قادها سائقون أسطوريون مثل ألان بروست ورينيه آرنو وجان بيير جابوي، إلى جانب سيارات مزودة بمحركات رينو خاضت بها فرق شهيرة مثل ويليامز وبينيتون منافسات الفورمولا 1 في التسعينيات، كما تشمل السيارات المميزة طراز ألبين A442 الذي شارك في سباقات لومان للتحمل، وعدد من سيارات الرالي الأسطورية.

وتهدف رينو من خلال هذه الخطوة إلى تقليص المجموعة والاحتفاظ بنسخة واحدة فقط من كل طراز، مع الحفاظ على حوالي 600 سيارة تمثل جوهر تاريخ الشركة منذ تأسيسها عام 1898.

سيقام المزاد يوم 7 ديسمبر في موقع المتحف المستقبلي، وسيشمل أيضا أكثر من 100 قطعة نادرة من المحركات والنماذج التجريبية، منها محرك V6 توربو الشهير الذي استخدمته لوتس في موسم 1986.

المزاد يمثل فرصة فريدة لهواة جمع السيارات التاريخية، خاصة أن معظم السيارات والقطع ستُعرض دون سعر احتياطي، ما يجعل المزاد مفتوحاً أمام الجميع ويعد بمنافسة محتدمة بين عشاق الفورمولا 1 والسيارات الكلاسيكية.