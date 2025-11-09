قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ستيلانتس تعزز استراتيجيتها لسيارات الأجرة الذاتية القيادة بالتعاون ‏مع ‏شركات عالمية

أعلنت شركة ستيلانتس عن تحالف استراتيجي جديد مع شركات NVIDIA وUber وFoxconn لتطوير ونشر الجيل القادم من سيارات الأجرة الذاتية القيادة من المستوى الرابع (بدون سائق)، في خطوة تمثل توسع في خططها العالمية للتحوّل نحو حلول التنقل الذكية والمستدامة.

ويأتي هذا التعاون بعد اتفاق ستيلانتس الأخير مع شركة Pony.ai لاختبار السيارات الذاتية في أوروبا، ما يعكس التزامها بتعزيز موقعها في سوق القيادة الذاتية، ويهدف التحالف الجديد إلى توظيف خبرات الشركات الأربع، حيث تساهم ستيلانتس بخبرتها في التصميم والتصنيع، وتوفر NVIDIA تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، وتدعم Foxconn بالأنظمة الإلكترونية المتكاملة، فيما تدير Uber خدمات سيارات الأجرة عبر شبكتها العالمية.

سيعتمد المشروع على منصات STLA Small وK0 Medium Size Van الجاهزتين للقيادة الذاتية والمبنيتين على بنية NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10، المزودة ببرمجيات NVIDIA DRIVE AV الخاصة بالمستوى الرابع، وتتميز هذه المنصات بمرونتها العالية لتلبية الاستخدامات المتنوعة وتقليل تكاليف التشغيل لمزودي خدمات النقل.

شركة ستيلانتس المتخصصة في صناعة السيارات

وتخطط Uber لتشغيل أول أسطول من سيارات ستيلانتس الذاتية القيادة في عدد من المدن حول العالم، بدءا من الولايات المتحدة بـ 5,000 مركبة مبدئيا، مع التوسع التدريجي وصولا إلى الإنتاج التجاري الكامل بحلول عام 2028.

تاريخ مجموعة ستيلانتس لصناعة السيارات

وقال أنطونيو فيلوسا، الرئيس التنفيذي لستيلانتس، إن التنقل الذاتي يمثل نقلة نوعية في عالم النقل، مؤكدا أن الشراكة مع هذه الشركات الرائدة ستوفر حلولا أكثر ذكاء وكفاءة وأمانا، من جانبه، أوضح دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة Uber، أن هذا التعاون سيتيح تشغيل الاف المركبات الذاتية القيادة ضمن شبكة الشركة العالمية، أما جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لـ NVIDIA، فأكد أن القيادة الذاتية تمثل قفزة في قدرات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الجمع بين تقنيات NVIDIA وخبرة ستيلانتس سيؤسس لجيل جديد من سيارات الأجرة الروبوتية.

يُذكر أن مذكرة التفاهم الحالية تمثل إطارا لتطوير التكنولوجيا والترخيص والإنتاج، مع مرونة للشركات في توسيع الشراكات المستقبلية، وبهذا التعاون، تقترب ستيلانتس خطوة إضافية نحو تحقيق رؤيتها في إطلاق أسطول عالمي من سيارات الأجرة الذاتية القيادة، يجمع بين الكفاءة التقنية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والاستدامة البيئية.

