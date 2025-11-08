قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
المتحف المصري الكبير: حجز التذاكر أونلاين في العطل الرسمية ونهاية الأسبوع
قبل لقاء ترامب.. تفاصيل رفع اسم "أحمد الشرع" من قوائم الإرهاب
الرقابة المالية: ريادة الأعمال هي النواة الحقيقية للاقتصاد الحديث
تعادل سلبي بين مسار والجيش الملكي المغربي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للسيدات
بالصور

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارًا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرًا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددًا من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة ‏تويوتا كورولا ‏موديل 2010.‏

تتميز تويوتا كورولا ‏موديل 2010‏، بتوفرها بخيارين للمحرك، الخيار الأساسي هو محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر يولد قوة 132 حصانًا، متوفر بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو أوتوماتيكي بأربع سرعات، ويتوفر في فئات التجهيز الأساسية و S و LE و XLE. 

أما الخيار الثاني فهو محرك أكبر سعة 2.4 لتر يولد 158 حصانًا، مخصص لفئة XRS الرياضية، ويأتي مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي بخمس سرعات.

وتتوافر تويوتا كورولا ‏موديل 2010‏، بجميع ميزات الأمان قياسية، بما في ذلك نظام التحكم في ثبات السيارة (VSC)، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، والوسائد الهوائية الستارية الجانبية.

تتميز المقصورة الداخلية لكورولا موديل 2010 بتصميمها العملي والبديهي مع أدوات تحكم سهلة الاستخدام ومواد ذات جودة مقبولة بالنسبة لفئتها، توفر السيارة مساحة داخلية جيدة ومقاعد خلفية واسعة بشكل مدهش، بالإضافة إلى مساحة صندوق أمتعة متوسطة الحجم تبلغ 12.3 قدم مكعب مع فتحة تحميل عريضة.

وتاتي اسعار تويوتا كورولا ‏موديل 2010‏، داخل السوق المحلي من 500 ألف جنيه إلى 550 ألف جنيه.

السيارات المستعملة تويوتا كورولا موديل 2010 تويوتا كورولا تويوتا كورولا كورولا موديل 2010

