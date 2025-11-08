سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارًا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرًا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددًا من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة ‏تويوتا كورولا ‏موديل 2010.‏

تتميز تويوتا كورولا ‏موديل 2010‏، بتوفرها بخيارين للمحرك، الخيار الأساسي هو محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر يولد قوة 132 حصانًا، متوفر بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو أوتوماتيكي بأربع سرعات، ويتوفر في فئات التجهيز الأساسية و S و LE و XLE.

أما الخيار الثاني فهو محرك أكبر سعة 2.4 لتر يولد 158 حصانًا، مخصص لفئة XRS الرياضية، ويأتي مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي بخمس سرعات.

وتتوافر تويوتا كورولا ‏موديل 2010‏، بجميع ميزات الأمان قياسية، بما في ذلك نظام التحكم في ثبات السيارة (VSC)، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، والوسائد الهوائية الستارية الجانبية.

تتميز المقصورة الداخلية لكورولا موديل 2010 بتصميمها العملي والبديهي مع أدوات تحكم سهلة الاستخدام ومواد ذات جودة مقبولة بالنسبة لفئتها، توفر السيارة مساحة داخلية جيدة ومقاعد خلفية واسعة بشكل مدهش، بالإضافة إلى مساحة صندوق أمتعة متوسطة الحجم تبلغ 12.3 قدم مكعب مع فتحة تحميل عريضة.

وتاتي اسعار تويوتا كورولا ‏موديل 2010‏، داخل السوق المحلي من 500 ألف جنيه إلى 550 ألف جنيه.