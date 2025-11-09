الصين توافق على استئناف تصدير الرقائق الحيوية إلى قطاع السيارات الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، أن الحكومة الصينية وافقت على استئناف تصدير الرقائق الإلكترونية الأساسية لقطاع السيارات في أوروبا، بعد أزمة دبلوماسية وتجارية استمرت عدة أسابيع.

وقال شوف - في تصريح لوكالة أنباء "بلومبرج" اليوم /السبت/، على هامش قمة المناخ "كوب30 " في البرازيل، إن "الصين أبلغتنا بأنها ستسمح باستئناف الإمدادات من مصانع شركة نكسبيريا"، وهي شركة هولندية لصناعة الرقائق مملوكة لمجموعة وينغتك الصينية.

وكانت الأزمة قد اندلعت في شهر أكتوبر الماضي عندما وضعت السلطات الهولندية شركة نكسبيريا تحت السيطرة الوطنية، ما دفع بكين إلى فرض قيود انتقامية على تصدير بعض المكونات الحيوية.

وأوضح شوف أن التوصل إلى الحل جاء نتيجة تعاون مشترك بين هولندا وألمانيا والمفوضية الأوروبية، إضافة إلى محادثات دبلوماسية بين هولندا والصين، وتخفيف التوتر التجاري بين واشنطن وبكين.

ومن جانبها، كشفت شركة السيارات الألمانية "أوموفيو" خلال مكالمة لمناقشة نتائجها المالية، أنها تلقت الموافقات اللازمة لاستئناف استيراد رقائق نكسبيريا.