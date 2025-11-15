قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصميم رياضي.. الكشف عن الجيل الجديد من كيا تيلورايد 2027| صور

قبل أشهر من ظهورها العالمي في معرض لوس أنجلوس 2025، كشفت كيا عن الجيل الثاني من تيلورايد 2027، لتدخل مرحلة جديدة كليًا في فئة الـSUV العائلية الكبيرة.

الإصدار الجديد يبدو أكثر ضخامة وجرأة، مع إشارات واضحة إلى نية كيا توسيع آفاق الطراز عبر إضافة نسخة هجينة قابلة للشحن للمرة الأولى منذ انطلاقه. 

ومن المنتظر أن تصل السيارة إلى صالات العرض في أمريكا الشمالية خلال الربع الأول من 2026، مع توفير فئة X-Pro الجاهزة للمغامرات ضمن الخيارات الأساسية.

تصميم وتجهيزات كيا تيلورايد 2027

اعتمدت كيا في تصميم الجيل الجديد نهجًا يجمع بين القوة الهندسية والهوية المستقبلية، فقد ازدادت تيلورايد طولًا بما يقارب 58 ملم، بينما امتدت قاعدة العجلات بنحو 75 ملم، مع مساحات أوسع في الصفوف الثلاثة، بالإضافة مصابيح رأسيمة تعمل بتقنية LED بالجزء الأمامي والخلفي، إلى جانب أقواس للعجلات تزيد من الطابع الرياضي.

وتأتي كيا تيلورايد 2027 بنظام تعليق مرتفع بقدر 231 ملم، بالإضافة إلى اقطاب ثنائية ناحية السقف، عجلات خاصة للطرق الوعرة وشبك أكثر شراسة، مع حزمة من مستشعرات الحركة، وباقة من أنظمة الحماية والأمان، تتضمن منظومة الوسائد الهوائية، وتقنيات الفرامل والتحكم.

تضم السيارة مقصورة عصرية تشمل عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيك، شاشتين مقاس 12.3 بوصة لعرض البيانات ولتشيل الوسائط المتعددة والخرائط، مع دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بينما انتقلت وظيفة ناقل الحركة إلى عمود المقود، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء. 

كيا تيلورايد 2027 والقدرات الفنية المتوقعة 

لم تعلن كيا بعد تفاصيل منظومة الدفع الكاملة، إلا أن المؤشرات الأولية تكشف عن توجه واضح نحو التنوع، فمن المتوقع استمرار محرك V6 بسعة 3.5 لتر وقدرة تصل إلى 287 حصانًا، إلى جانب خيار جديد تمامًا يعتمد على تقنية الـPlug-in Hybrid، مستمد من محرك توربيني سعة 2.5 لتر بأربع أسطوانات. 

تيلورايد كيا كيا تيلورايد كيا تيلورايد 2027 كيا تيلورايد الجديدة

