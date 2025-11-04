قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
أبو العينين: نريد تحقيق حلم الرئيس في وصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هندية: استأذنت ربنا قبل ما أخلع الحجاب
بعد التراجع الجديد.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025
وزير التعليم: لدينا 1270 مدرسة فنية تعتمد على مناهج وتدريبات وشهادات دولية
فيرمينو يختار صلاح ومبابي وفينيسيوس ضمن الأفضل في ليفربول وريال مدريد
القمر العملاق يضيء سماء الكوكب.. حدث فلكي نادر يخطف الأنظار
كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

عزة عاطف

قبل أيام من الإطلاق العالمي المرتقب، كشفت شركة كيا عن أول صور تشويقية لسيارتها Kia Telluride 2027 الجديدة كليًا، والتي ستعرض رسميًا في معرض لوس أنجلوس للسيارات في 20 نوفمبر المقبل. 

يأتي الطراز الجديد بتصميم أكثر تطورًا ومجموعة محركات هجينة للمرة الأولى في تاريخ هذه السيارة العائلية الكبيرة.

مواصفات كيا تيلورايد 2027

تكشف الصور التشويقية الأولى عن ملامح خارجية أكثر انسيابية وأناقة من الجيل الحالي، مع واجهة أمامية مُعاد تصميمها تتضمن شبك أمامي أعرض ومصابيح LED رفيعة تمنح السيارة مظهرًا أكثر فخامة.

وتشير التوقعات إلى أن كيا ستواصل تعزيز هوية تيلورايد كسيارة SUV فاخرة، تجمع بين القوة والرحابة والتكنولوجيا الحديثة.

محركات جديدة.. بينها نظام هجين بقوة 329 حصان

وفقًا للمعلومات الأولية، ستطرح كيا تيلورايد 2027 بخيارين جديدين من المحركات، من بينها محرك هجين بقوة تصل إلى 329 حصانًا، إلى جانب خيار آخر تقليدي مطور لتقديم أداء أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود.

الهدف من هذه الإضافة هو توسيع نطاق تيلورايد لتصبح أكثر جاذبية للأسواق العالمية التي تتجه نحو السيارات الصديقة للبيئة دون التضحية بالقوة أو الرفاهية.

سيكون عرض تيلورايد الجديدة في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2025 هو الظهور الرسمي الأول للطراز، حيث ستكشف كيا عن كامل التفاصيل التقنية والتصميمية، مع توقع بدء إنتاجها الفعلي في عام 2026 وطرحها للبيع كموديل 2027.

منذ إطلاقها الأول عام 2019، نجحت كيا تيلورايد في تحقيق مبيعات قياسية بفضل مزيجها من الفخامة والسعر المناسب، ويبدو أن الجيل الجديد يسعى لتعزيز هذه المكانة من خلال تقنيات هجينة متطورة وتجهيزات داخلية محسنة تشمل شاشات أكبر وأنظمة قيادة ذكية.

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

إزالة 16 حالة تعد بالبناء على مساحة 12 قيراطاً بالشرقية .. صور

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

