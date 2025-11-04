كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

قبل أيام من الإطلاق العالمي المرتقب، كشفت شركة كيا عن أول صور تشويقية لسيارتها Kia Telluride 2027 الجديدة كليًا، والتي ستعرض رسميًا في معرض لوس أنجلوس للسيارات في 20 نوفمبر المقبل.

يأتي الطراز الجديد بتصميم أكثر تطورًا ومجموعة محركات هجينة للمرة الأولى في تاريخ هذه السيارة العائلية الكبيرة.

مواصفات كيا تيلورايد 2027

تكشف الصور التشويقية الأولى عن ملامح خارجية أكثر انسيابية وأناقة من الجيل الحالي، مع واجهة أمامية مُعاد تصميمها تتضمن شبك أمامي أعرض ومصابيح LED رفيعة تمنح السيارة مظهرًا أكثر فخامة.

وتشير التوقعات إلى أن كيا ستواصل تعزيز هوية تيلورايد كسيارة SUV فاخرة، تجمع بين القوة والرحابة والتكنولوجيا الحديثة.

محركات جديدة.. بينها نظام هجين بقوة 329 حصان

وفقًا للمعلومات الأولية، ستطرح كيا تيلورايد 2027 بخيارين جديدين من المحركات، من بينها محرك هجين بقوة تصل إلى 329 حصانًا، إلى جانب خيار آخر تقليدي مطور لتقديم أداء أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود.



الهدف من هذه الإضافة هو توسيع نطاق تيلورايد لتصبح أكثر جاذبية للأسواق العالمية التي تتجه نحو السيارات الصديقة للبيئة دون التضحية بالقوة أو الرفاهية.

سيكون عرض تيلورايد الجديدة في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2025 هو الظهور الرسمي الأول للطراز، حيث ستكشف كيا عن كامل التفاصيل التقنية والتصميمية، مع توقع بدء إنتاجها الفعلي في عام 2026 وطرحها للبيع كموديل 2027.

منذ إطلاقها الأول عام 2019، نجحت كيا تيلورايد في تحقيق مبيعات قياسية بفضل مزيجها من الفخامة والسعر المناسب، ويبدو أن الجيل الجديد يسعى لتعزيز هذه المكانة من خلال تقنيات هجينة متطورة وتجهيزات داخلية محسنة تشمل شاشات أكبر وأنظمة قيادة ذكية.