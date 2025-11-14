رسميًا .. إطلاق نيسان باثفايندر 2026 فيس ليفت الجديدة

قدمت نيسان الإصدار الجديد من سيارتها العائلية باثفايندر 2026، التي تواصل من خلالها مسيرتها في فئة سيارات الـ SUV المتعددة الاستخدام، مع تحسينات في التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية، إلى جانب تحديثات باقة من التجهيزات.

أداء ومحرك نيسان باثفايندر 2026

تعتمد باثفايندر 2026 على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر يولد قوة 284 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 351 نيوتن متر، أو بقوة 295 حصانًا للفئة Rock Creek، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من تسع سرعات، مع نظام الدفع الكلي للعجلات كخيار متاح في جميع الفئات.

نيسان باثفايندر 2026

تصميم نيسان باثفايندر 2026

جاءت نيسان باثفايندر 2026 بلمسات تصميمية عززت من مظهرها، حيث حصلت الواجهة الأمامية على شبك جديد بتصميم أقل بروزًا من الكروم التقليدي، وأعيد تصميم الصادم السفلي بطريقة اكثر رياضية، مع أقطاب ثنائية ناحية السقف، وإضاءة LED، مصابيح تتسم بالشراسة، وحصلت فئة Platinum على جنوط جديدة قياس 20 بوصة.

نيسان باثفايندر 2026

تجهيزات نيسان باثفايندر 2026

تضم باثفايندر 2026 شاشة جديدة قياسية بقياس 12.3 بوصة توفر عرضًا أوضح للبيانات والتحكم في أنظمة الملاحة والترفيه، كما أصبحت تقنيات الاتصال Apple CarPlay و Android Auto اللاسلكية ميزة قياسية في جميع الفئات، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام ترفيهي صوتي، لوحة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

نيسان باثفايندر 2026

وتحتوي السيارة على مجموعة من عناصر الحماية والتحكم أبرزها، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية، مكابح مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، كاميرا للمتابعة، حساسات ركن أمامية وخلفية.