قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا.. استمرار هجمات العصابات على قوات الأمن بالسويداء
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
حريق هائل في مصنع نسيج بالمحلة
الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلته.. فضلها وأعظم 5 صيغ لقضاء الحاجة
جهود مكثفة لتنظيم وإدارة حركة الزائرين بالمتحف المصري الكبير
أقارب مرشح برلماني في مطروح يطلقون النار احتفالا بفوزه واتخاذ الإجراءات ضدهما
نيويورك تايمز : قلق في البنتاجون من صفقة بيع مقاتلات إف-35 للسعودية
مستشار سابق للأمم المتحدة: مصر تلعب دورا رياديا في استقرار وتنمية إفريقيا
الجزائر.. اندلاع 17 حريقا في عدة ولايات
المحامين تدعو الجمعية العمومية لمناقشة تعديل المعاشات واعتماد الميزانيات
3 منتخبات مصرية في مهمة وطنية اليوم
أمريكا تطلق عملية الرمح الجنوبي لاستهداف تجار المخدرات في نصف الكرة الغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسميًا .. إطلاق نيسان باثفايندر 2026 فيس ليفت الجديدة

نيسان باثفايندر 2026
نيسان باثفايندر 2026
صبري طلبه

قدمت نيسان الإصدار الجديد من سيارتها العائلية باثفايندر 2026، التي تواصل من خلالها مسيرتها في فئة سيارات الـ SUV المتعددة الاستخدام، مع تحسينات في التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية، إلى جانب تحديثات باقة من التجهيزات.

أداء ومحرك نيسان باثفايندر 2026

تعتمد باثفايندر 2026 على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر يولد قوة 284 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 351 نيوتن متر، أو بقوة 295 حصانًا للفئة Rock Creek، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من تسع سرعات، مع نظام الدفع الكلي للعجلات كخيار متاح في جميع الفئات.

 نيسان باثفايندر 2026

تصميم نيسان باثفايندر 2026

جاءت نيسان باثفايندر 2026 بلمسات تصميمية عززت من مظهرها، حيث حصلت الواجهة الأمامية على شبك جديد بتصميم أقل بروزًا من الكروم التقليدي، وأعيد تصميم الصادم السفلي بطريقة اكثر رياضية، مع أقطاب ثنائية ناحية السقف، وإضاءة LED، مصابيح تتسم بالشراسة، وحصلت فئة Platinum على جنوط جديدة قياس 20 بوصة.

 نيسان باثفايندر 2026

تجهيزات نيسان باثفايندر 2026

تضم باثفايندر 2026 شاشة جديدة قياسية بقياس 12.3 بوصة توفر عرضًا أوضح للبيانات والتحكم في أنظمة الملاحة والترفيه، كما أصبحت تقنيات الاتصال Apple CarPlay و Android Auto اللاسلكية ميزة قياسية في جميع الفئات، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام ترفيهي صوتي، لوحة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

 نيسان باثفايندر 2026

وتحتوي السيارة على مجموعة من عناصر الحماية والتحكم أبرزها، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية، مكابح مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، كاميرا للمتابعة، حساسات ركن أمامية وخلفية.

 نيسان باثفايندر 2026
نيسان باثفايندر نيسان باثفايندر 2026 سيارة نيسان باثفايندر 2026 نيسان باثفايندر 2026 الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

أرشيفية

3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا

ترشيحاتنا

حكم الرشوة

أيمن أبو عمر : الرشوة جريمة مركّبة تهدم العدل وتطيح بثقة المجتمع

د. أيمن أبو عمر

أيمن أبو عمر: الإسلام يعلّمنا ألا نحكم إلا بالظاهر ونجعل الباطن لله وحده

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لمديري عموم الدعوة والبر بعدد من المديريات

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد